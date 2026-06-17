Air Invictus. Saiba quais são os cortes e condicionamentos de trânsito no Porto e em Gaia

Assim, informa a PSP, o acesso pedonal entre Porto e Gaia deverá ser feito através de metro/comboio pela Estação de General Torres até Santo Ovídio, sul/norte, bem como através da Ponte do Infante, Escadas dos Guindais e Fontainhas (Calçada das Carquejeiras).

No que se refere à circulação pedonal, o t abuleiro superior da Ponte Luís I estará encerrado entre as 10h00 e as 24h00 de sábado e de domingo, o mesmo sucedendo entre as 10h00 e as 23h00 em ambos os dias no tabuleiro inferior e haverá restrição de circulação nos passadiços à beira-rio, entre o Largo da Cruz e o Cais de Cavaco, em Vila Nova de Gaia, bem como na Ponte da Arrábida, nos dois dias, das 13h00 às 23h00.

Entre as artérias que ficarão condicionadas no Porto, entre as 9h00 e as 23h00 de sábado e as 8h00 e as 23h00 de domingo, constam a Rua de Camões, entre a Rua Gonçalo Cristóvão e a Rua Alferes Malheiro, a Rua Sá da Bandeira, entre a Rua Fernandes Tomás e a Praça Dom João I, sentido descendente, na baixa, e também as ruas Dom Pedro V, do Ouro e da Mocidade de Arrábida, entre a Rua Carvalho Barbosa e a Rua do Ouro, na marginal, bem como a Avenida Dom João II, entre a Ponte do Infante e a Rotunda Gil Eanes, sentido Gaia-Porto.

Na Ponte do Infante , caso se verifique ajuntamento de pessoas para o atravessamento ou permanência para assistência ao espetáculo, prevê-se o condicionamento rodoviário numa das vias de dois sentidos, acrescenta o comunicado.

No outro lado do rio Douro, será condicionada a circulação rodoviária na marginal de Gaia em toda a sua extensão, entre a Rua General Torres e a rotunda Ramos Pinto, desde as 00h00 de sábado e as 24h00 do dia seguinte, com a exceção de moradores/comerciantes/cargas e descargas no período entre as 00h00 e as 09h00 de sábado e entre a meia-noite e as 08h00 de domingo, assinala a PSP.

No comunicado, a PSP informa que, a partir das 09h00 de sábado, haverá condicionamentos e restrições de circulação com especial incidência na zona ribeirinha do Porto , explicando que, para minimizar os constrangimentos a residentes, trabalhadores e visitantes, as medidas serão aplicadas de forma gradual e progressiva, abrangendo diferentes áreas do centro da cidade.

A PSP anunciou esta quarta-feira condicionamentos de trânsito no Porto e Gaia , entre sábado e domingo, devido ao festival aéreo Air Invictus , que ainda aguarda autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Caso se verifique um elevado fluxo de pessoas no Largo D. Luís I, o trânsito pedonal na Rua Calçada da Serra e na Rua Casino da Ponte ficará condicionado, sendo que o trânsito pedonal do Jardim do Morro passará a utilizar a Ponte do Infante ou o Metro para efetuar a travessia para o Porto, acrescenta o comunicado.

Esclarece a Polícia que os moradores das zonas afetadas que necessitem de esclarecimentos adicionais ou que tenham necessidades urgentes e inadiáveis relacionadas com cuidados de saúde ou assistência social, deverão comunicar essa situação à organização do evento através do endereço de correio eletrónico geral@airinvictus.com.

Para o efeito, deverá ser enviada documentação comprovativa da necessidade de mobilidade, nomeadamente declaração médica ou institucional, bem como quaisquer informações relevantes que permitam avaliar e assegurar a circulação da viatura destinada a prestar a assistência necessária, acrescenta a nota de imprensa.

A PSP aconselha ainda os cidadãos que se façam acompanhar de crianças a efetuarem previamente o respetivo registo no programa "Estou Aqui! Crianças", disponível online. Em alternativa, poderão fazer o registo no próprio dia do evento junto da "Unidade Móvel de Atendimento da PSP", que estará instalada nas imediações do Museu do Carro Elétrico, no Porto, e da Praia do Titã, em Matosinhos.

Com vista a reforçar a segurança e o bem-estar dos mais novos, a PSP, em parceria com o INEM, disponibilizará duas psicólogas para o acolhimento e acompanhamento de crianças que se encontrem temporariamente separadas dos seus responsáveis. Este apoio estará disponível na Esquadra do Infante, no Porto, e na Unidade Móvel da PSP, em Vila Nova de Gaia, lê-se ainda.

Transportes públicos reforçados

A CP anunciou comboios especiais para sábado nas ligações urbanas, convidando quem quiser ver o festival aéreo a apanhar transporte ferroviário em Guimarães (saída às 12h50 e chegada a Porto São Bento às 14h05), Penafiel (saída às 14h05 e chegada 15h00), Esmoriz (saída às 14h46 e chegada a General Torres às 15h16) e Braga (saída às 14h12 e chegada a Porto São Bento às 15h25).

O Metro do Porto anunciou na terça-feira o reforço de toda a rede, sobretudo as linhas Azul (A) e Amarela (D), que cobrem os principais locais da ação. Na sexta-feira, a Linha A será reforçada a partir das 18h00, com a circulação de mais unidades duplas, sendo o serviço da linha prolongado até às 02h00. Para sábado e domingo, será reforçada a capacidade de transporte em todas as linhas, com exceção da Violeta (E). Na linha Amarela, as estações de Jardim do Morro (a partir das 09h00) e de São Bento (entre as 12h00 e as 22h00) estarão encerradas.

A STCP anunciou que na sexta-feira, em Matosinhos, a partir das 15h00, devido aos condicionamentos de circulação na zona envolvente à Praia do Titã, as linhas 200, 500 e 502 passam a terminar na Rotunda do Castelo do Queijo. A linha 205 manterá o percurso habitual, assegurando passagem pela Praça Cidade Salvador (Anémona) e pelo Castelo do Queijo. A partir das 22:00, as linhas 200, 205 e 502 serão prolongadas até à Rotunda da Anémona.

Na marginal do Douro, durante o fim de semana, a STCP reforçará a oferta na ligação entre os centros urbanos do Porto, Vila Nova de Gaia e a restante rede e serão igualmente efetuados ajustes operacionais nos períodos de maior afluência.

Nove anos depois de os aviões da Red Bull Air Race terem competido sobre o rio Douro, a animação do novo festival Air Invictus irá repartir-se, entre sexta-feira e domingo, pelo Porto, Gaia, Maia e Matosinhos.