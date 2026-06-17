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Air Invictus
Air Invictus. Saiba quais são os cortes e condicionamentos de trânsito no Porto e em Gaia
17 jun, 2026 - 18:15 • Lusa
Competição de aviões nos céus de Porto, Gaia, Matosinhos e Maia começa no sábado.
A PSP anunciou esta quarta-feira condicionamentos de trânsito no Porto e Gaia, entre sábado e domingo, devido ao festival aéreo Air Invictus, que ainda aguarda autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).
No comunicado, a PSP informa que, a partir das 09h00 de sábado, haverá condicionamentos e restrições de circulação com especial incidência na zona ribeirinha do Porto, explicando que, para minimizar os constrangimentos a residentes, trabalhadores e visitantes, as medidas serão aplicadas de forma gradual e progressiva, abrangendo diferentes áreas do centro da cidade.
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No outro lado do rio Douro, será condicionada a circulação rodoviária na marginal de Gaia em toda a sua extensão, entre a Rua General Torres e a rotunda Ramos Pinto, desde as 00h00 de sábado e as 24h00 do dia seguinte, com a exceção de moradores/comerciantes/cargas e descargas no período entre as 00h00 e as 09h00 de sábado e entre a meia-noite e as 08h00 de domingo, assinala a PSP.
Na Ponte do Infante, caso se verifique ajuntamento de pessoas para o atravessamento ou permanência para assistência ao espetáculo, prevê-se o condicionamento rodoviário numa das vias de dois sentidos, acrescenta o comunicado.
Entre as artérias que ficarão condicionadas no Porto, entre as 9h00 e as 23h00 de sábado e as 8h00 e as 23h00 de domingo, constam a Rua de Camões, entre a Rua Gonçalo Cristóvão e a Rua Alferes Malheiro, a Rua Sá da Bandeira, entre a Rua Fernandes Tomás e a Praça Dom João I, sentido descendente, na baixa, e também as ruas Dom Pedro V, do Ouro e da Mocidade de Arrábida, entre a Rua Carvalho Barbosa e a Rua do Ouro, na marginal, bem como a Avenida Dom João II, entre a Ponte do Infante e a Rotunda Gil Eanes, sentido Gaia-Porto.
Tabuleiro superior da Ponte Luís I encerrado
No que se refere à circulação pedonal, o tabuleiro superior da Ponte Luís I estará encerrado entre as 10h00 e as 24h00 de sábado e de domingo, o mesmo sucedendo entre as 10h00 e as 23h00 em ambos os dias no tabuleiro inferior e haverá restrição de circulação nos passadiços à beira-rio, entre o Largo da Cruz e o Cais de Cavaco, em Vila Nova de Gaia, bem como na Ponte da Arrábida, nos dois dias, das 13h00 às 23h00.
Assim, informa a PSP, o acesso pedonal entre Porto e Gaia deverá ser feito através de metro/comboio pela Estação de General Torres até Santo Ovídio, sul/norte, bem como através da Ponte do Infante, Escadas dos Guindais e Fontainhas (Calçada das Carquejeiras).
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Caso se verifique um elevado fluxo de pessoas no Largo D. Luís I, o trânsito pedonal na Rua Calçada da Serra e na Rua Casino da Ponte ficará condicionado, sendo que o trânsito pedonal do Jardim do Morro passará a utilizar a Ponte do Infante ou o Metro para efetuar a travessia para o Porto, acrescenta o comunicado.
Esclarece a Polícia que os moradores das zonas afetadas que necessitem de esclarecimentos adicionais ou que tenham necessidades urgentes e inadiáveis relacionadas com cuidados de saúde ou assistência social, deverão comunicar essa situação à organização do evento através do endereço de correio eletrónico geral@airinvictus.com.
Para o efeito, deverá ser enviada documentação comprovativa da necessidade de mobilidade, nomeadamente declaração médica ou institucional, bem como quaisquer informações relevantes que permitam avaliar e assegurar a circulação da viatura destinada a prestar a assistência necessária, acrescenta a nota de imprensa.
A PSP aconselha ainda os cidadãos que se façam acompanhar de crianças a efetuarem previamente o respetivo registo no programa "Estou Aqui! Crianças", disponível online. Em alternativa, poderão fazer o registo no próprio dia do evento junto da "Unidade Móvel de Atendimento da PSP", que estará instalada nas imediações do Museu do Carro Elétrico, no Porto, e da Praia do Titã, em Matosinhos.
Com vista a reforçar a segurança e o bem-estar dos mais novos, a PSP, em parceria com o INEM, disponibilizará duas psicólogas para o acolhimento e acompanhamento de crianças que se encontrem temporariamente separadas dos seus responsáveis. Este apoio estará disponível na Esquadra do Infante, no Porto, e na Unidade Móvel da PSP, em Vila Nova de Gaia, lê-se ainda.
Transportes públicos reforçados
A CP anunciou comboios especiais para sábado nas ligações urbanas, convidando quem quiser ver o festival aéreo a apanhar transporte ferroviário em Guimarães (saída às 12h50 e chegada a Porto São Bento às 14h05), Penafiel (saída às 14h05 e chegada 15h00), Esmoriz (saída às 14h46 e chegada a General Torres às 15h16) e Braga (saída às 14h12 e chegada a Porto São Bento às 15h25).
O Metro do Porto anunciou na terça-feira o reforço de toda a rede, sobretudo as linhas Azul (A) e Amarela (D), que cobrem os principais locais da ação. Na sexta-feira, a Linha A será reforçada a partir das 18h00, com a circulação de mais unidades duplas, sendo o serviço da linha prolongado até às 02h00. Para sábado e domingo, será reforçada a capacidade de transporte em todas as linhas, com exceção da Violeta (E). Na linha Amarela, as estações de Jardim do Morro (a partir das 09h00) e de São Bento (entre as 12h00 e as 22h00) estarão encerradas.
A STCP anunciou que na sexta-feira, em Matosinhos, a partir das 15h00, devido aos condicionamentos de circulação na zona envolvente à Praia do Titã, as linhas 200, 500 e 502 passam a terminar na Rotunda do Castelo do Queijo. A linha 205 manterá o percurso habitual, assegurando passagem pela Praça Cidade Salvador (Anémona) e pelo Castelo do Queijo. A partir das 22:00, as linhas 200, 205 e 502 serão prolongadas até à Rotunda da Anémona.
Na marginal do Douro, durante o fim de semana, a STCP reforçará a oferta na ligação entre os centros urbanos do Porto, Vila Nova de Gaia e a restante rede e serão igualmente efetuados ajustes operacionais nos períodos de maior afluência.
Nove anos depois de os aviões da Red Bull Air Race terem competido sobre o rio Douro, a animação do novo festival Air Invictus irá repartir-se, entre sexta-feira e domingo, pelo Porto, Gaia, Maia e Matosinhos.
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