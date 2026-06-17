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Desfile de chapéus extravagantes no Royal Ascot 2026

17 jun, 2026 - 11:55

O evento de corridas de cavalos começou esta terça-feira e decorre até sábado, mas, no dia de estreia, o foco esteve nos chapéus.

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Antes de os cavalos correrem, decorreu o tradicional desfile de chapéus extravagantes do Royal Ascot de 2026.

O evento de corridas de cavalos começou esta terça-feira e decorre até sábado, mas no primeiro dia é sempre habitual que a maior atenção esteja virada para os chapéus.

Numa variedade de cores e estilos, alguns que até deixam de cumprir a função habitual de proteger a cabeça do sol, o desfile percorreu a arena do Royal Ascot, no condado de Berkshire.

Entre os presentes esteve o Rei Carlos III, que optou por usar uma cartola tradicional.

Veja algumas das melhores imagens do desfile de chapéus.

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