Já está no ar a emissão especial das rádios em apoio à seleção

Está no ar a emissão especial das rádios em apoio à estreia da seleção nacional no Mundial 2026, na qual a Renascença também participa.

A emissão inédita de os programas da manhã das rádios Renascença, RFM, Mega Hits, Rádio Comercial, m80 e Cidade FM está a ser feita a partir da Cidade do Futebol, em Oeiras, e decorre entre as 07h00 e as 10h00.

A iniciativa junta estas rádios na quarta-feira, 17 de junho, dia do Portugal - República Democrática do Congo, em Houston.

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É uma emissão inédita em mais de 100 anos de rádio vai juntar as estações dos grupos Renascença Multimédia e Bauer.

“Cada estação manterá a sua identidade editorial, os seus conteúdos e a sua audiência, mas todas partilharão o mesmo espaço e o mesmo propósito: apoiar Portugal no arranque do Mundial 2026, indica a organização, em comunicado.

José Luís Ramos Pinheiro, administrador do Grupo Renascença Multimédia, afirma que "fazer o que ainda não foi feito é uma paixão de sempre” da Rádio e da Renascença, RFM e Mega Hits.

"E quando estão em causa objetivos maiores, a nossa disponibilidade para deixar cair rivalidades é total. Por isso recebemos de braços abertos o convite da Galp e da Rádio Comercial”, sublinha o administrador do Grupo Renascença Multimédia.

“São valores que o desporto e o futebol devem transmitir e que a Rádio protagoniza, de modo aberto, colaborativo e maduro como seguramente nenhum outro mercado conseguiria projetar. A Rádio é diferente. E faz essa diferença na vida de cada pessoa e na vida de Portugal. Essa é a nossa Missão e agora com a seleção", sublinha José Luís Ramos Pinheiro.