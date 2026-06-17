Polícia resgata mais de 400 gatos que iam ser vendidos como carne no Vietname

Mais de 400 gatos foram resgatados pela polícia de Ho Chi Minh City, no Vietname, numa operação contra o comércio ilegal de carne de gato considerada uma das maiores de sempre no país.

De acordo com a organização Humane World for Animals, cerca de 40 gatos já foram identificados e devolvidos aos seus proprietários, muitos dos quais procuravam animais de estimação roubados. Ainda assim, mais de 260 gatos permanecem sob custódia policial, entre eles crias nascidas após o resgate e várias fêmeas grávidas.

A organização enviou equipas ao local para apoiar os cuidados aos animais, fornecendo ração e ventoinhas para minimizar os efeitos do calor. Apesar dos esforços, alguns dos gatos não resistiram às difíceis condições em que eram transportados.

Ao descrever o cenário encontrado pelas equipas de resgate, a diretora da Humane World for Animals no Vietname, Phuong Tham, afirmou que muitos dos animais apresentavam sinais evidentes de sofrimento.

“Foi uma visão avassaladora ver tantos gatos apreendidos num único transporte do comércio ilegal de carne de gato no Vietname”, disse, acrescentando que muitos animais estavam “magros e debilitados” após uma experiência que classificou como um “calvário físico e psicológico”.

Segundo Phuong Tham, entre os gatos resgatados encontravam-se várias fêmeas grávidas e até gatinhos que nasceram durante a permanência na esquadra. A responsável sublinhou que este caso representa apenas uma pequena parte de um problema muito mais vasto.

“Milhares de gatos são roubados, traficados e abatidos todos os meses em todo o país”, alertou, acrescentando que a maioria dos animais acaba em matadouros ou restaurantes. “Felizmente, estes sobreviventes escaparam a esse destino, graças à rápida intervenção da polícia.”

Também Karanvir Kukreja, responsável pela campanha da organização para erradicar o comércio de carne de cães e gatos, citada em comunicado, considerou que a operação revela uma mudança gradual na sociedade vietnamita.

Para Karanvir Kukreja, a apreensão “é simultaneamente um lembrete da enorme dimensão do comércio de carne de gato no Vietname e uma demonstração clara de que as atitudes no país estão a mudar”, com o roubo de animais de companhia a ser cada vez mais reconhecido como um problema sério.

O responsável destacou ainda a mobilização de voluntários, empresas, organizações não-governamentais e das próprias autoridades, considerando que o apoio gerado em torno deste caso reflete uma crescente preocupação com o bem-estar animal.

Apesar do sucesso da operação, Kukreja manifestou preocupação com os gatos que continuam na esquadra por serem considerados prova no processo judicial. “Esperamos que seja possível transferi-los em breve para uma instalação adequada, onde possam receber os cuidados de que necessitam”, afirmou, agradecendo à polícia e ao Governo vietnamita pelas medidas adotadas até ao momento.