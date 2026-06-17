- Noticiário das 22h
- 17 jun, 2026
-
Em Destaque
Jogos Sociais
Totoloto desta quarta-feira
17 jun, 2026 - 22:38 • Redação
Em jogo no primeiro prémio está um "jackpot" de 12,6 milhões de euros.
A chave vencedora do sorteio do Totoloto desta quarta-feira, 17 de junho de 2026, é composta pelos números 3 - 5 - 17 - 18 - 22 + Número da Sorte 3.
Em jogo no primeiro prémio está um "jackpot" de 12,6 milhões de euros.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa .
Os prémios de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos ao pagamento de imposto do selo à taxa de 20%, nos termos da legislação em vigor.
O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.
Tópicos
- Noticiário das 22h
- 17 jun, 2026
-
Comentários