Trengo 2026. A festa do circo de rua volta esta quarta-feira ao Porto

São cerca de 20 apresentações de 12 espetáculos que juntam artistas dos “20 e poucos anos aos 60”, voltadas para públicos de idades diferentes.

“Temos muitos espetáculos que são dirigidos à família, para serem assistidos pelos miúdos com os seus pais. E depois temos alguns espetáculos que são mais dirigidos a um público geral e outros, se calhar, a um público mais adulto”, explica Julieta Guimarães, diretora artística do festival, à renascença, que sublinha a dimensão interativa de toda a programação.

A aposta na “grande proximidade” com o público é uma das características do festival e continua a ser um dos principais pontos que o diferencia.

Os espetáculos e as apresentações, bem como as demais atividades programadas, vão passear pela cidade invicta com especial incidência no Parque do Covelo - como é o caso de REFUGI, uma apresentação do espanhol Manolo Alcántara, pelas 19h - e no Teatro Municipal do Porto (Teatro do Campo Alegre e Rivoli). Outros locais onde os vários artistas vão marcar presença são o Coliseu do Porto Ageas, o Cace e o clube Erva Daninha.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



As apresentações são na sua grande maioria gratuitas, com o objetivo de dar a conhecer os artistas e as artes circenses, nacionais e internacionais. Portugal, Bélgica, França e Catalunha são as nações representadas ao longo de cinco dias do festival.

Julieta Guimarães mencionou as performances “Corpo Nómada” “Turno da Noite”, “Der Lauf”, “DOMTE e “CONHORT” como destaques desta 11ª edição do Trengo, onde a música, a dança e as diversas, por vezes complexas, expressões corporais são exploradas através das múltiplas artes do circo.

Os bilhetes para os espetáculos “Corpo Nómada”, “Clamor” e “Der Lauf” são pagos e algumas outras apresentações carecem de reserva obrigatória. Mais informações estão disponíveis no site oficial do Festival.