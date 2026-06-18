A ira de Trump está em Serralves pela mão da artista Jenny Holzer

Um dos exemplos é o trabalho “Inflammatory Essays” (1979-82) com declarações provocadoras influenciadas pelas leituras de manifestos políticos e religiosos.

“Ela não usa qualquer palavra, mas palavras que estão sempre carregadas de significado político e, mais do que significado político, têm um significado de protesto”, acrescenta.

“O trabalho dela tem sido, desde o final da década de 1970, motivado por esta urgência de permanecer desperta , de manter-se alerta através das palavras, e por colocar as palavras no centro da sua criação artística”, explica o curador.

“ Wrong Answers ” é uma exposição que percorre a obra da artista que gosta de “falar a verdade sobre o poder e correr riscos”, diz Vergne, e reúne um conjunto de trabalhados em que a palavra é uma arma.

A provar as palavras do curador, que está a trabalhar nesta exposição há seis anos, está um trabalho logo na primeira galeria que mostra o rosto do Presidente norte-americano. Donald Trump surge com um ar irado sobre várias páginas escritas.

“ É uma das raras artistas no ativo que não receia estar contra o que acontece no seu país ”. É desta forma que Philipe Vergne, o diretor do Museu de Serralves que está demissionário, fala de Jenny Holzer, a artista norte-americana cuja obra é exposta numa retrospetiva a partir desta quinta-feira em Serralves.

Conhecida pelas suas peças de LED com palavras ou frases a correrem, Jenny Holzer “é um ícone”, aponta Philipe Vergne. O diretor do museu que é também curador desta mostra refere que a artista “empurra a utilização do texto para um conteúdo que não é autorreflexivo, mas projeta ideias e narrativas que, na maioria do tempo, têm uma dimensão política e politicamente humana”.

Para esta retrospetiva, a artista criou dois trabalhos em colaboração com o artista de graffiti portuense Kilos. “O seu trabalho usa uma linguagem que se baseia na ideia de resistência e na divulgação de vozes de contestação e protesto”, sublinha o curador.

“Ela compreendeu muito cedo, um pouco à semelhança de Andy Warhol, que as vozes e as palavras, deviam ser públicas e não ficarem confinadas a um nicho de público. Portanto, se olharmos para o trabalho, ela realmente esgotou ou utilizou quase todos os tipos de meios possíveis. Das T-shirts, às canecas, um Trump gigante com um letreiro de LED no meio da cidade ou bonés com mensagens que estão no centro do discurso político e social”, detalha Philipe Vergne

O diretor, que está de saída para o Museu Bass, de Miami, nos Estados Unidos, juntou também, numa outra parte da exposição na Biblioteca de Serralves, uma espécie de arquivo dos trabalhos da artista

Ali, o público poderá ver os desenhos do começo de trabalho de Jenny Holzer e os textos que dão origem às instalações. “São textos que são trabalhados. Parecem sempre muito simples, muito sucintos, mas há um enorme trabalho que passa por trás, antes de chegar a essa precisão”, refere Vergne.

A exposição “Jenny Holzer: Wrong Answers” pode ser visitada no Museu de Serralves até dia 1 de novembro.