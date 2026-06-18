Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 18 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

CCB abre-se à Europa e quer chegar a quem sente que o CCB “não é para si”

18 jun, 2026 - 13:59 • Maria João Costa

É a primeira temporada assinada por Serge Rangori, o novo diretor artístico das artes performativas do CCB. Foi pensada “em tempo recorde” e arranca com um fim-de-semana de festa de 11 a 13 de setembro. A programação aposta nas parecerias e em abrir-se às redes europeias.

A+ / A-

“Precisamos trabalhar mais juntos” diz Serge Rangoni, o novo diretor artístico das Artes Performativas do Centro Cultural de Belém (CCB) na apresentação da nova temporada para 2026/2027.

“Os bilhetes estão mais caros” sublinha o programador, para explicar que trazer a Lisboa uma companhia internacional é agora mais caro, daí justificar a necessidade de trabalhar mais em rede. O belga Serge Rangori defende mesmo que “é preciso criar uma rede mais formal em Portugal, mas também na Península ibérica”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Na nova temporada apresentada esta quinta-feira e que foi criada “em tempo recorde, em dois meses e meio”, como sublinhou Serge Rangoni, o CCB quer apostar numa abertura à Europa.

“Num ano em que celebramos 40º aniversário da entrada de Portugal na União Europeia, deve ser celebrada com o entusiasmo que o projeto europeu merece, mas também com reflexão crítica que os tempos atuais exigem”, aponto Rangoni.

Numa altura em que o CCB quer apostar em atrair novos públicos e chegar “aquelas pessoas que ainda sentem que o CCB não é para elas”, a temporada “cresce em número de espetáculos” em relação à temporada anterior, indicou Rui Morais do conselho de administração.

Espetáculos gratuitos

A abertura da temporada faz-se com espetáculos gratuitos. No fim-de-semana de 11 a 13 de setembro há uma festa de abertura que contará com a atuação da artista Yinka Esi Graves que mistura a linguagem do flamenco com as raízes africanas. Seraá também reposto o espetáculo do coreografo Vitor Hugo Pontes dedicado a Manuel António Pina e haverá visitas ao Museu de Arte Contemporânea do CCB com a artista Cindy Sissoko.

Nesta festa de abertura que contará com mais iniciativas a ideia é colocar as artes em diálogo. Uma aposta que está também presente na temporada. “É um convite a refletir e a criar um lugar de encontro em que as obras dialoguem, as disciplinas se cruzem e público seja convidado a participar como parte integrante”, sublinha Serge Rangoni.

O novo diretor coloca a programação dois eixos temáticos, a emigração e o passado colonial. Serge Rangoni afirma: “Precisamos de incluir mais a diversidade da cidade. Devemos refletir como atrair mais diversidade. Estamos numa parte da cidade mais privilegiada [Belém). Eu vivo no Martim Moniz. É uma realidade diversa e o desafio é como ligar tudo isto”.

Serge Rangoni que assim quer atrair novos públicos para o CCB aposta numa programação em que a dança volta a ser reforçada, em que depois do sucesso da carta-branca à Garota Não, este ano será dado palco a Bruno Pernadas e onde, na música erudita será dado destaque a Beethoven

“Um dos eixos é a evocação dos 200 anos da morte de Beethoven, oportunidade para regressar a uma obra que dois seculos depois continua a desafiar e a surpreender” disse Cesário Costa. O maestro responsável pela programação de música clássica explicou que serão interpretadas as “Sinfonias nº 3 , 5, 6, e 9” pela Orquestra Metropolitana e pela Orquestra XXI e o Coro Sinfónico Lisboa Cantat

O CCB que vai apostar na presença nas redes internacionais como a Prospero Newa Grac Est, vai também estreitar laços com teatros portugueses como o Nacional São João, o Centro Cultural Vila Flor de Guimarães, o Teatro das Figuras de Faro ou o Theatro Circo de Braga com quem vai organizar uma noite de homenagem a Philip Glass.

Na dança, o programador Fernando Luís Sampaio destacou os espetáculos do Ballet da ópera de Genebra com “Mirage” que traz ao CCB Damien Jalet e o regresso do Ballet da Ópera de Lyon.

Fernando Luís Sampaio que enalteceu o facto de “finalmente” estarem a trabalhar em equipa, destacou ainda os espetáculos “Os da minha Rua”, a partir de uma obra do escritor angolano Ondjaki e a reposição de Speak Low de Martim Sousa Tavares, a partir da obra de Kurt Weill.

Para os mais novos, a Fábrica das Artes organiza a 15ª edição do Big Bang – o Festival Europeu que decorre em 20 cidades. “O CCB fica transformado numa cidade de crianças”, destacou a programadora Madalena Wallenstein sobre o evento agendado para 2 e 3 de outubro.

“Faremos um tributo a Miles Davis e a Kate Bush”, indicou a diretora da Fábrica das Artes que contará ainda com a presença dos portugueses Retimbrar e o Coro Infantil da Voz do Operário e os Pauliteiros de Miranda na programação.

Na programação para o público mais novo pensada com a Assembleia da República, destaque para o espetáculo que a atriz e encenador Sara Barros Leitão fará com base num texto de Gonçalo M Tavares intitulado “Montanha e Utopia” e que terá lugar de 13 a 17 de janeiro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 18 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Uma única congolesa celebra no meio de milhares de adeptos de Portugal

Uma única congolesa celebra no meio de milhares de adeptos de Portugal

Martínez pede autocrítica

Martínez pede autocrítica

Relato do golo de Portugal frente à RD Congo

Relato do golo de Portugal frente à RD Congo

À espera de Ronaldo e da seleção em Houston

À espera de Ronaldo e da seleção em Houston

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."