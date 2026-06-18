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Filandorra estreia “As Bacantes” no Museu do Côa em ano de celebração dos 40 anos

18 jun, 2026 - 11:36 • Olímpia Mairos

Companhia leva o clássico de Eurípedes aos espaços exteriores do Museu do Côa numa encenação ao ar livre que cruza teatro grego, património e paisagem do Vale do Côa.

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A Filandorra – Teatro do Nordeste estreia esta sexta-feira, 19 de junho, pelas 19h00, a sua nova produção “As Bacantes”, de Eurípedes, nos espaços exteriores do Museu do Côa, em Vila Nova de Foz Côa. O espetáculo assinala a 97.ª produção da companhia e integra o programa comemorativo dos seus 40 anos de atividade.

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Depois de abordar autores como Tcheckov e Camilo Castelo Branco, a companhia volta-se agora para um dos grandes clássicos da dramaturgia grega, dando vida ao mito de Dionísio e das suas seguidoras, as Bacantes. A produção surge no âmbito de uma residência artística realizada no Museu do Côa e propõe uma leitura contemporânea do teatro grego, explorando a ligação entre a criação artística, a paisagem e o património cultural do Vale do Côa.

Segundo a companhia, o espetáculo procura criar uma “osmose entre conteúdo e espaço”, transformando os espaços exteriores do museu numa recriação simbólica da antiga Tebas. A encenação valoriza o caráter ritual do teatro grego, evocando as celebrações dedicadas a Dionísio, deus do vinho e do teatro, numa região marcada pela tradição vitivinícola e reconhecida internacionalmente pelo seu património.

Com encenação de David Carvalho e assistência de Cristina M. Carvalho, “As Bacantes” conta com interpretações de André Legoinha, Bibiana Mota, Inês Medeiros, Luís Pereira, Paulo Magalhães, Silvano Magalhães, Sinas Pereira e Sofia Duarte. O projeto integra ainda a colaboração de alunos do curso de Teatro e Artes Performativas da UTAD.

Durante a residência artística, iniciada a 15 de junho, a companhia tem promovido momentos de partilha com a comunidade local, visitantes do museu e jornalistas, permitindo acompanhar de perto o processo criativo desta nova produção.

A criação conta com o apoio da DGArtes, através do Programa de Apoio a Projetos – Criação e Edição, da Fundação Côa Parque, da Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa e do Teatro de Vila Real.

Pensado para espaços ao ar livre, o espetáculo inicia a sua digressão a 26 de junho no Teatro de Vila Real, seguindo depois para vários municípios da região. As apresentações decorrerão em museus, castelos, centros históricos e outros espaços públicos, promovendo uma relação de proximidade entre os atores, os lugares e o público.

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