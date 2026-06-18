Morreu Daveigh Chase, a Lilo de "Lilo & Stitch", com meningite

Daveigh Chase, atriz responsável por dar voz a personagens como Lilo em "Lilo & Stitch", ou de encarar o papel da vilã Samara em "The Ring", morreu aos 35 anos.

Segundo o TMZ, a atriz não sobreviveu a uma meningite, depois de ter sido internada por estar em subnutrição, no mês passado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Daveigh Chase entrou na indústria quando ainda era criança, dando voz à protagonista na dobragem inglesa de "A Viagem de Chihiro", em 2001. No ano seguinte, fez a voz de Lilo em "Lilo & Stitch".

Nesse mesmo ano, ficou imortalizada no género de terror ao assumir o papel da antagonista principal Samara Morgan, uma rapariga fantasma que mata sete dias depois quem vê uma cassete VHS, em "The Ring".

Teve, ainda, um papel secundário no filme "Donnie Darko" e a série de sequela "S. Darko", assim como no drama da HBO "Big Love".

Mais tarde, acabou por se reformar como intérprete e afastou-se de Hollywood, a partir de 2016. A polícia apanhou-a algumas vezes em posse de substâncias ilícitas e uma vez enquanto passageira de um veículo roubado.