Bastidores e excentricidades dos músicos? “Agora só pedem sumos naturais”

Águas de uma determinada marca, toalhas de uma certa cor, decoração do camarim específica. As histórias das exigências dos artistas já fizeram correr muita tinta, mas esses tempos parecem terminados. É pelo menos o que garante o diretor de Marketing do Rock in Rio Lisboa. Em vésperas de começar a edição de 2026, e numa altura em que os artistas da edição deste ano já estão a chegar a Portugal, Luís Soares garante que a postura dos músicos mudou. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“É uma imagem característica daquilo que é o mundo do ‘behind the scenes’ dos festivais de música, do Rock in Rio. A mítica história do Elton John que pedia rosas cortadas com 15 centímetros de talo e M&M's coloridos. Mas eu diria que longe vai o tempo em que havia esses pedidos excêntricos”, começa por dizer à Renascença, acrescentando de imediato que muitos desses pedidos “até eram justificados”. Luís Soares argumenta que os artistas “utilizavam essas coisas simplesmente para saber que havia atenção ao detalhe e que a equipa sabia ler e lia tudo direitinho; se esses pequenos pormenores estavam cumpridos, significava que o show ia correr como deveria, sem nenhuma incidência”. O diretor de Marketing argumenta ainda que este tipo de pedidos justificava-se numa altura em que o mundo era menos uniforme e os músicos andavam em “tour” durante vários meses seguidos”.