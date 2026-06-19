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Rock in Rio Lisboa
Bastidores e excentricidades dos músicos? “Agora só pedem sumos naturais”
19 jun, 2026 - 13:45 • Cristina Nascimento
Diretor de Marketing do Rock in Rio Lisboa argumenta que as exigências mais excêntricas dos artistas são coisas do passado e justifica que os pedidos eram frequentemente "para saber que havia atenção ao detalhe". "Se esses pequenos pormenores estavam cumpridos, significava que o show ia correr como deveria, sem nenhuma incidência”, diz Luís Soares.
Águas de uma determinada marca, toalhas de uma certa cor, decoração do camarim específica. As histórias das exigências dos artistas já fizeram correr muita tinta, mas esses tempos parecem terminados.
É pelo menos o que garante o diretor de Marketing do Rock in Rio Lisboa. Em vésperas de começar a edição de 2026, e numa altura em que os artistas da edição deste ano já estão a chegar a Portugal, Luís Soares garante que a postura dos músicos mudou.
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“É uma imagem característica daquilo que é o mundo do ‘behind the scenes’ dos festivais de música, do Rock in Rio. A mítica história do Elton John que pedia rosas cortadas com 15 centímetros de talo e M&M's coloridos. Mas eu diria que longe vai o tempo em que havia esses pedidos excêntricos”, começa por dizer à Renascença, acrescentando de imediato que muitos desses pedidos “até eram justificados”.
Luís Soares argumenta que os artistas “utilizavam essas coisas simplesmente para saber que havia atenção ao detalhe e que a equipa sabia ler e lia tudo direitinho; se esses pequenos pormenores estavam cumpridos, significava que o show ia correr como deveria, sem nenhuma incidência”.
O diretor de Marketing argumenta ainda que este tipo de pedidos justificava-se numa altura em que o mundo era menos uniforme e os músicos andavam em “tour” durante vários meses seguidos”.
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“Queriam determinados produtos, determinada comida, determinada dieta e naturalmente havia esses pedidos”, exemplifica.
Luis Soares lembra que houve alturas do país em que “a água era diferente, a cerveja era diferente; hoje felizmente vivemos num Portugal em que temos acesso a tudo, a todas as coisas”.
“Agora só pedem sumos naturais”, remata.
Ao longo de 22 anos, têm sido inúmeros os artistas que o Rock in Rio Lisboa que chegam a Portugal pela mão da organização do evento. Se alguns chegam em cima do acontecimento, há outros que vêm com mais antecedência.
Desde o momento que chegam são acompanhados por “equipas altamente profissionalizadas, tanto do nosso lado como da equipa dos artistas”, diz.
“Estamos sempre em contato com a equipa de comunicação, a equipa de management, de agenciamento, para poder dar a melhor experiência possível. Muitos desses artistas vêm mais cedo para ensaiar. É preciso encontrar salas de estúdio, para poderem preparar o melhor possível a atuação no Rock in Rio”, assegura.
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