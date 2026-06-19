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Bastidores e excentricidades dos músicos? “Agora só pedem sumos naturais”

19 jun, 2026 - 13:45 • Cristina Nascimento

Diretor de Marketing do Rock in Rio Lisboa argumenta que as exigências mais excêntricas dos artistas são coisas do passado e justifica que os pedidos eram frequentemente "para saber que havia atenção ao detalhe". "Se esses pequenos pormenores estavam cumpridos, significava que o show ia correr como deveria, sem nenhuma incidência”, diz Luís Soares.

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Águas de uma determinada marca, toalhas de uma certa cor, decoração do camarim específica. As histórias das exigências dos artistas já fizeram correr muita tinta, mas esses tempos parecem terminados.

É pelo menos o que garante o diretor de Marketing do Rock in Rio Lisboa. Em vésperas de começar a edição de 2026, e numa altura em que os artistas da edição deste ano já estão a chegar a Portugal, Luís Soares garante que a postura dos músicos mudou.

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“É uma imagem característica daquilo que é o mundo do ‘behind the scenes’ dos festivais de música, do Rock in Rio. A mítica história do Elton John que pedia rosas cortadas com 15 centímetros de talo e M&M's coloridos. Mas eu diria que longe vai o tempo em que havia esses pedidos excêntricos”, começa por dizer à Renascença, acrescentando de imediato que muitos desses pedidos “até eram justificados”.

Luís Soares argumenta que os artistas “utilizavam essas coisas simplesmente para saber que havia atenção ao detalhe e que a equipa sabia ler e lia tudo direitinho; se esses pequenos pormenores estavam cumpridos, significava que o show ia correr como deveria, sem nenhuma incidência”.

O diretor de Marketing argumenta ainda que este tipo de pedidos justificava-se numa altura em que o mundo era menos uniforme e os músicos andavam em “tour” durante vários meses seguidos”.

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“Queriam determinados produtos, determinada comida, determinada dieta e naturalmente havia esses pedidos”, exemplifica.

Luis Soares lembra que houve alturas do país em que “a água era diferente, a cerveja era diferente; hoje felizmente vivemos num Portugal em que temos acesso a tudo, a todas as coisas”.

Agora só pedem sumos naturais”, remata.

Ao longo de 22 anos, têm sido inúmeros os artistas que o Rock in Rio Lisboa que chegam a Portugal pela mão da organização do evento. Se alguns chegam em cima do acontecimento, há outros que vêm com mais antecedência.

Desde o momento que chegam são acompanhados por “equipas altamente profissionalizadas, tanto do nosso lado como da equipa dos artistas”, diz.

“Estamos sempre em contato com a equipa de comunicação, a equipa de management, de agenciamento, para poder dar a melhor experiência possível. Muitos desses artistas vêm mais cedo para ensaiar. É preciso encontrar salas de estúdio, para poderem preparar o melhor possível a atuação no Rock in Rio”, assegura.

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