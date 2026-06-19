- Noticiário das 10h
- 19 jun, 2026
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BBC em crise? Milhares de postos de trabalho vão ser cortados
19 jun, 2026 - 09:00 • João Malheiro
A maioria dos postos de trabalho em causa envolvem jornalistas e outras funções dentro do departamento de informação.
A BBC prepara-se para a maior restruturação em 15 anos, que poderá levar ao corte de cerca de dois mil postos de trabalho.
Segundo a SkyNews, em causa estarão cerca de 550 postos relacionados com programas de rádio e televisão, numa primeira fase, antes de depois se avançar para uma redução de 700 postos de trabalhos na área corporativa do canal público britânico.
A maioria dos postos de trabalho em causa envolvem jornalistas e outras funções dentro do departamento de informação. A BBC News engloba cerca de um quarto da totalidade dos empregados do canal público.
Haverá, ainda, setores da área do entretenimento a serem afetados.
Matt Brittin, o novo diretor-geral da BBC, que assumiu o cargo em maio, indicou aos funcionários da empresa que é necessário reduzir 160 milhões de libras (184.464 milhões de euros) em custos.
O Bectu, um sindicato de trabalhadores do setor audiovisual, refere que estes cortes de postos de trabalho "está longe do ideal" e alerta que pode enfraquecer a missão da BBC.
"O Reino Unido precisa de uma BCC confiante, ambiciosa e sustentável", apelou a sindicalista Philippa Childs, que refere estar em diálogo com o canal público para tentar "mitigar o impacto destes cortes o máximo possível".
"A BBC também produz alguns dos melhores dramas e documentários do mundo, com um toque britânico único. É necessário numa altura de homogeneização de conteúdos", acrescentou, em declarações ao "The Guardian".
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