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Jogos Sociais
Euromilhões desta sexta-feira. Saiba se ficou milionário
19 jun, 2026 - 20:14 • Redação
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 38 milhões de euros.
A chave vencedora do concurso do Euromilhões desta sexta-feira, 19 de junho de 2026, é composta pelos números 8 - 34 - 39 - 41 - 42 e pelas estrelas 2 e 7.
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 38 milhões de euros.
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Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.
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