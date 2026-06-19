Um poeta escreveu uma peça de teatro e um ator encenou

Uma caravana está estacionada no palco do Teatro Aberto, em Lisboa. Ela é o refúgio da personagem principal da primeira peça de teatro do poeta João Luís Barreto Guimarães a ser encenada. Protagonizada pelos atores Joaquim Horta e Rita Calçada Bastos, o texto vencedor do Prémio de Teatro Carlos Avilez / SPA /Teatro Aberto 2025 chega ao palco com a encenação do ator João Pedro Vaz que trabalhou com o poeta a obra. Em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença, Vaz confessa que disse “um bocado em brincadeira” a João Luís Barreto Guimarães que “a poesia não interessa nada”. A ideia explica o encenador é que a arte do teatro não precisa dos mesmos artifícios da arte poética. “É preciso ter muito cuidado quando às vezes se introduz a poesia dentro do teatro, porque o teatro continua a ser uma arte viva, em que os corpos têm que ressoar e têm que transmitir eles próprios as suas metáforas, sem que a gente as mencione. A poesia é o contrário. Às vezes o ator em silêncio diz mais do que quando está a falar”, lembra João Pedro Vaz.

Em palco, nesta “Caravana” está a história de Tomás, um homem que se isola e vive no meio de uma floresta, onde se cruza com três mulheres – todas elas interpretadas pela mesma atriz. “Esta caravana é literal. Ele vive num baldio, supostamente, diz ele, numa quinta de uma amiga onde está em retiro voluntário, longe da cidade. Percebe-se que ele desistiu. É um homem em perda, em dor. Ali perto há uma espécie de Pub onde ele tem encontros fortuitos com mulheres diferentes que ele leva para aquele lugar”, conta João Pedro Vaz. Sem contar tudo, o encenador explica que “há coisas que não precisam de ser claras, porque o espetador quer fazer o resto da construção. É uma parte ativa na construção do espetáculo. É um bocadinho a diferença entre comida a sério e comida enlatada em que se mete no micro-ondas e está feita. Já sabemos o que é. Portanto, o espetador faz parte da experiência”.