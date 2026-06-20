Ninguém está a salvo. "House of the Dragon" regressa mais sangrenta

A terceira temporada de "House of the Dragon", que se estreia na segunda-feira em Portugal, vai regressar mais sangrenta, sombria e sem ninguém a salvo, disse o "showrunner" e cocriador Ryan Condal, numa conferência de lançamento.

"Agora estamos a jogar a sério e ninguém nem nada estará a salvo daqui para a frente", afirmou o cineasta, que prometeu um primeiro episódio bombástico. "Vai apanhar as pessoas de surpresa, no bom sentido, porque chega de forma impactante e inesperada", descreveu. "Mas também define o tom da direção desta temporada".

E esse é mais sombrio, começando com a sangrenta Batalha da Goela, um dos mais trágicos confrontos navais da saga escrita por George R.R. Martin, que criou a série com Ryan Condal. Esteve a ser trabalhado durante os últimos quatro anos e marca o meio da história, que vai terminar na quarta temporada.

Ryan Condal refletiu sobre os paralelos da história com a realidade, nomeadamente os obstáculos que as mulheres encontram no caminho para o poder, mas frisou que não tentou fazer uma alegoria sobre a modernidade. "Muitos temas presentes são universais ao longo da História e da era moderna", considerou. "As mulheres e o poder sempre foram um tema relevante, mas não nos deixamos influenciar por acontecimentos atuais".

A complexidade de Rhaenyra Targaryen, interpretada por Emma D"Arcy, ganha saliência na temporada. A sucessora do rei Viserys I vai sentar-se no Trono de Ferro, mas não terá paz nem estabilidade, e a audiência poderá começar a vê-la a uma luz diferente.

"Para mim, a alegria está em vê-la finalmente numa posição de confiança e poder, tanto pessoal como político e estratégico", afirmou a atriz Emma D"Arcy, numa conferência com o elenco. "Algumas das restrições foram finalmente removidas, e há uma grande clareza no seu pensamento", considerou.