Rock in Rio regressa a Lisboa com Katy Perry, Linkin Park e lotação esgotada

Katy Perry e Linkin Park são os cabeças de cartaz do primeiro fim de semana do 11.º Rock in Rio Lisboa, que começa este sábado no Parque Tejo, já com lotação esgotada.

O recinto ao ar livre em frente ao rio Tejo, próximo da ponte Vasco da Gama, na zona oriental de Lisboa, será este sábado, no domingo e nos dias 27 e 28 deste mês, a "cidade do rock", que abre ao público às 13:00 de cada um dos dias para mais de 12 horas diárias de música e entretenimento.

De acordo com a organização, nesta edição a área de público aumentou 25 mil metros quadrados, passando a capacidade do recinto para 100 mil pessoas por dia. Na 10.ª edição, em 2024, a capacidade era de 80 mil pessoas.

A ampliação do espaço permitiu, por exemplo, "espaçar mais as áreas de circulação", aumentar em 40% os espaços de casas de banho e em 30% as zonas de restauração.

O festival começa com um dia dedicado à "pop", com a cantora Katy Perry a encerrar os concertos do Palco Mundo, o principal, por onde passam também Calema, Pedro Sampaio e Charlie Puth.

O Palco Mundo, que tem uma clareira que permite acolher 100 mil pessoas, é também o palco onde será possível assistir-se, em todos os dias do festival, a um espetáculo pirotécnico e audiovisual, antes da atuação do cabeça de cartaz.

No segundo maior palco, o Music Valley, com uma clareira que permite acolher 60 mil pessoas, a maior atração hoje é a cantora norte-americana Audrey Nuna, que dá voz a Mira da banda Huntr/x no filme "Guerreiras do K-Pop". Neste palco atuam também hoje DJ Diego Gonzalez, Maninho, Nena e Alok.

Para o terceiro maior palco, o Super Bock, cuja clareira pode acolher até 35 mil pessoas, estão agendadas hoje as atuações de Sofia Câmara, Napa, Bebe Rexha e Bárbara Bandeira.

Pelo palco mais pequeno, o Digital Stage, passam hoje Pears, Gamïx, Zarko, Jyce Alane, João Maria e Carol Biazin, entre outros.

De todos os palcos será possível assistir-se, pelas 20h00, a um "grande espetáculo aéreo", que se repete em todos os dias do festival.

O segundo dia de Rock in Rio Lisboa, no domingo, é dedicado às sonoridades mais pesadas, com o Palco Mundo a receber Grandson, The Pretty Reckless, Cypress Hill e Linkin Park, que regressam a Portugal com uma formação renovada, pela entrada do baterista Colin Brittain e da vocalista Emily Armstrong.

No Music Valley irão atuar os Dealema, Sam The Kid, num espetáculo com orquestra e Orelha Negra, os P.O.D. e os Sepultura.

Pelo palco Super Bock vão passar os Tara Perdida, os Blasted Mechanism, os Kaiser Chiefs e os Hoobastank, e pelo Digital Stage Jimmy P, Samuel Úria e Diego Miranda, entre outros.

Nesta edição não faltam a roda gigante, o slide e a Rota 85, da qual fazem parte a tradicional capela e o palco School of Rock.

Além disso, na "cidade do rock" há uma Arena do Futebol, onde vão ser exibidos os jogos do Mundial de Futebol.

A organização aconselha o uso de transportes públicos para se chegar ao recinto e alerta para alterações de trânsito durante os dias do festival, "com a implementação de fortes restrições à circulação de entrada na zona Norte da freguesia do Parque das Nações, designadamente nas artérias adjacentes ao Parque Tejo, e no Bairro do Forte, em Sacavém".

As linhas Verde (que liga Telheiras ao Cais do Sodré) e Vermelha (São Sebastião - Aeroporto) do Metropolitano de Lisboa vão funcionar até às 02h30 nas noites de hoje para domingo e de domingo para segunda-feira, "com todas as estações abertas e comboios de seis carruagens", segundo a empresa de transportes.

A estação de metro mais próxima do recinto é a Oriente, onde haverá um serviço de "shuttles" da Carris, a assegurar a ligação ao Parque Tejo.

De acordo com informação divulgada pela organização do festival, os "shuttles" da Carris irão funcionar entre as 12h00 e as 03h00 em cada um dos dias, podendo o bilhete ser adquirido no "site" do Rock in Rio Lisboa e na "app" Navegante.

Outra forma de chegar ao recinto será de comboio. A estação de Sacavém, a sete minutos a pé do recinto, é servida pelas Linhas de Sintra e da Azambuja dos Urbanos de Lisboa e por serviços regionais da CP.

Segundo informação disponível no "site" da CP, na madrugada de hoje para domingo e de domingo para segunda-feira, haverá comboios especiais nas linhas de Sintra e da Azambuja: de Sacavém rumo a Sintra partem às 0h30, 01h00, 01h30, 02h00 e 02h30; de Sacavém rumo à Azambuja partem à 01h15 e 01h45.

A Fertagus, que assegura a ligação ferroviária entre as margens Norte e Sul do Tejo, terá um comboio especial, com partida da estação Roma-Areeiro, às 01h55 nas noites de hoje para domingo e de domingo para segunda-feira.

Quem optar por fazer a ligação de barco, pode contar com viagens da Transtejo Soflusa até às 02h30 na travessia Cais do Sodré-Cacilhas, e até às 02:00 no sentido Terreiro do Paço-Barreiro. Os barcos da Transtejo Soflusa começam a navegar às 05h00.