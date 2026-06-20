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Totoloto: saiba se ganhou o jackpot deste sábado
20 jun, 2026 - 21:22 • Olímpia Mairos
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 12,8 milhões de euros.
A chave vencedora do sorteio do Totoloto deste sábado, 20 de junho de 2026, é composta pelos números 6 - 16 - 22 - 36 - 38 + Número da Sorte 4.
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 12,8 milhões de euros.
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A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa .
Os prémios de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos ao pagamento de imposto do selo à taxa de 20% , nos termos da legislação em vigor.
O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.
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