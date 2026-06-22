Festa de São João: que ruas vão estar cortadas ao trânsito no Porto?

Dezenas de artérias da cidade do Porto, nomeadamente na baixa, vão ficar interditadas e com limitação de circulação de forma temporária durante a celebração do São João, na noite de terça para quarta-feira, anunciou a autarquia.

O trânsito vai ser proibido na Ponte Luís I das 19h00 de terça-feira até às 8h00 de quarta-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Ainda na baixa da cidade, a autarquia vai cortar o trânsito das 17h00 de terça-feira até às 8h00 de quarta-feira no interior de uma zona delimitada por alguns arruamentos como a Rua de Camões, da Trindade, do Bonjardim, do Bolhão, da Firmeza, de Fernandes Tomás, da Alegria, de Passos Manuel, Sá da Bandeira, Avenida dos Aliados, Praça da Liberdade, Praça de Almeida Garret, Avenida D. Afonso Henriques, entre outras.

Todos os condicionamentos de trânsito podem ser consultados no site da autarquia.

A Ponte do Infante e a Rua de Alexandre Herculano (no troço entre a Rua do Duque de Loulé e a Rua das Fontainhas) estarão cortadas ao trânsito entre as 20h00 de terça-feira e as 3h00 de quarta, exceto para o transporte público da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), "enquanto existirem condições de segurança".

Será proibida a paragem e estacionamento das 8h00 de terça às 6h00 do dia seguinte no Largo da Lapa (lado norte em ambos os lados do arruamento nascente, para criação de corredor BUS), na Mouzinho da Silveira (no troço entre a Rua da Ponte Nova e a Rua do Infante D. Henrique), na Rua de S. João e na Rua do Infante D. Henrique (no troço entre a Rua de S. João e a Rua de Ferreira Borges).

"O trânsito relativo ao acesso a moradores (garagens), STCP, veículos em urgência, prestação de socorro e veículos policiais e realização de cargas e descargas será garantido de acordo com as instruções que os elementos da Divisão de Trânsito da PSP ou da Polícia Municipal transmitirem em cada ponto de controlo", ressalvou o município.

Na zona da Cordoaria, o trânsito está proibido (exceto para STCP) das 20h00 de terça às 8h00 de quarta-feira em ruas como a de Júlio Dinis, de D. Manuel II, Campo dos Mártires da Pátria (onde será permitido o estacionamento a veículos autorizados) e Rua das Taipas.

Junto à Casa da Música, as ruas de Ofélia Diogo da Costa, dos Vanzeleres, de Quinze de Novembro também vão sofrer condicionamentos, estando garantida a passagem da STCP nas últimas duas.

A Metro do Porto e a STCP já anunciaram que vão reforçar a frequência e a capacidade dos veículos durante a noite de São João, que anualmente arrasta uma multidão, numa operação que decorrerá durante toda a madrugada de terça para quarta-feira.

No Porto, o São João vai contar com Tony Carreira, D.A.M.A e Nunca Mates o Mandarim, esperando-se ainda fogo de artifício de 12 minutos à meia-noite, entre as pontes D. Luís e da Arrábida.

A festa popular da cidade vai dividir-se entre a Avenida dos Aliados, o Largo Amor de Perdição, Casa da Música, Ribeira e Palácio de Cristal, e, quanto a divertimentos, estarão "em vários locais espalhados pela cidade", com destaque para "carrosséis, zonas de restauração, pipocas e farturas" nas Fontainhas, no Jardim do Cálem e na Avenida de D. Carlos I, na Foz.