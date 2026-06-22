"Show" de drones do Air Invictus cancelado por incumprimento de requisitos de segurança

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) explicou esta segunda-feira que o cancelamento do espetáculo de drones do Air Invictus programado para a noite de sábado no Porto e em Gaia se deveu a incumprimento de requisitos de segurança.

"Estas operações estão sujeitas a requisitos de segurança, que o operador [empresa responsável pelo "Show"] não conseguiu demonstrar, ainda que esta Autoridade se tenha mantido, a todo o tempo, disponível, prestando todos os esclarecimentos necessários tendo em vista a realização do evento, como é, de resto, seu procedimento habitual", diz a ANAC, em resposta enviada à agência Lusa.

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O regulador nacional da aviação civil sublinha que no âmbito do Air Invictus "esta foi a única atividade de drones não autorizada, ao contrário da atividade autorizada para Matosinhos [que se realizou na noite de sexta-feira], que foi aprovada por cumprir com todos os requisitos de segurança, considerados críticos".

A ANAC lembra que a realização de espetáculos com drones, especialmente em zonas urbanas densas e próximas de infraestruturas sensíveis ou corredores aéreos, está sujeita a um regime rigoroso, que inclui a avaliação prévia dos riscos no ar e no solo, a coordenação com outras entidades e procedimentos acordados para estabelecer mecanismos de operação normal, contingência e de emergência.

"Sempre que tais condições não estejam plenamente verificadas, a ANAC tem o poder-dever de não autorizar a operação", adianta.

A decisão de não autorizar a realização do "show" de drones com descolagem da Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia, levou o presidente deste município a tecer críticas.

"Ontem à noite [sábado] não houve drones aqui porque esses senhores mandaram. São uns tontos, uns tontos. Mas é preciso que o Governo de Portugal, este ou qualquer outro, comece a acabar com essa pouca vergonha. Que comecem a ser os governos a mandar, as autarquias a mandar, aqueles que representam as instituições, como o turismo, a ter uma palavra decisiva, e esses senhores saírem da frente", afirmou Luís Filipe Menezes no domingo, em entrevista à TVI, canal que transmitiu o Air Invictus, sem nunca se referir à ANAC.