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Euromilhões: confira a chave desta terça-feira

23 jun, 2026 - 20:41 • Redação

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 48 milhões de euros.

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A chave vencedora do concurso do Euromilhões desta terça-feira, 23 de junho de 2026, é composta pelos números 3 - 33 - 36 - 45 - 46 e pelas estrelas 5 e 6.

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 48 milhões de euros.

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Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.

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