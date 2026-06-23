- Noticiário das 22h
- 23 jun, 2026
-
Jogos Sociais
Euromilhões: confira a chave desta terça-feira
23 jun, 2026 - 20:41 • Redação
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 48 milhões de euros.
A chave vencedora do concurso do Euromilhões desta terça-feira, 23 de junho de 2026, é composta pelos números 3 - 33 - 36 - 45 - 46 e pelas estrelas 5 e 6.
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 48 milhões de euros.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.
- Noticiário das 22h
- 23 jun, 2026
-