​“Kill Bill” recebe 2,5 milhões de euros. Tem nome de filme, mas é investigação portuguesa sobre malária

A Organização Mundial de Saúde contabilizou 282 milhões de casos de malária em 2024, dos quais resultaram mais de 600 mil mortes. Os números evidenciam que esta doença não é coisa do passado, embora assim pareça, para quem viva, por exemplo, na Europa.

As populações dos países africanos são as que estão mais em risco e 75% de todas as mortes devido à doença, naquele continente, atingiram menores de cinco anos.

É neste contexto que uma equipa de investigação portuguesa vai receber uma bolsa europeia no valor de 2,5 milhões de euros para financiar o projeto “Kill Bill”. A semelhança com o nome da saga de Quentin Tarantino não é coincidência.

“O filme do Tarantino primeiro é violentíssimo, a malária é violentíssima; tem muito sangue, a malária infeta globos vermelhos e ‘Bill’ é a inicial de bilirrubina e mata o Plasmodium, portanto ‘Kill Bill’, em inglês, é matar o Plasmodium com bilirrubina”, explica Miguel Soares, investigador principal do Gulbenkian Institute for Molecular Medicine (GIMM).

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A equipa propõe-se perceber se afinal, a icterícia, durante anos considerada um mal, pode ser um “escudo protetor” contra a doença.

“Há mais de 2.500 anos foi descrito como sendo um sinal de doença quando temos os olhos amarelos e a pele amarela. Normalmente, significa que o nosso fígado não está a funcionar muito bem”, descreve o investigador.

A novidade é que esse “metabolito amarelo que se chama bilirrubina e que, normalmente, é o agente que causa a icterícia, no contexto da malária esse pigmento é reutilizado, digamos, para atacar o parasita [Plasmodium, responsável pela malária] dentro dos globos vermelhos, que é onde ele vive, e matá-lo”.

Ora, o projeto que agora recebe estes fundos europeus vai tentar responder a uma questão básica: “A malária infeta tanta gente, tanta gente que é realmente um dos maiores problemas que temos. Mas a pergunta é ‘porque é que não morrem todos os infetados?’"

Miguel Soares sabe a resposta em abstrato – “não morremos todos porque temos mecanismos de proteção”.

“Se conseguimos entender como é que esses mecanismos de proteção funcionam, talvez os possamos alterar naquela pequena minoria que morre”, conclui.

A equipa de investigação está toda sediada em Portugal, mais especificamente no GIMM, o novo instituto que resultou de uma fusão do Instituto de Medicina Molecular, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, e do Instituto Gulbenkian em Ciência.

“Temos uma ‘expertise’ devido a esta fusão absolutamente fenomenal nesta área da malária, com vários investigadores e com vários colaboradores no GIMM e com alguns colegas fora, mas esta investigação é toda feita com a infraestrutura do GIMM”, assegura Miguel Soares.

Miguel Soares considera que a atribuição desta bolsa do ERC – European Research Council é “mais uma evidência” da ciência de topo que é feita em Portugal.

No entanto, adverte para a fragilidade das conquistas, sobretudo na área da ciência fundamental.

“A comunidade científica evoluiu de uma maneira espantosa nos últimos 20 anos, é vital, produz ciência de mais altíssimo nível, mas ela é muito frágil. Vivemos num grande stress de necessitarmos, para este género de financiamento e para este género de valores, de continuamente ir competir lá fora”, confessa.

Miguel Soares vê ainda com preocupação a tendência de privilegiar financiamento para projetos que tenham um retorno a curto prazo.

“Há esta perceção agora de que tudo o que fazemos tem de ter uma capacidade comercial já para o ano ou daqui a dois anos. É completamente errado, é uma agenda muito atual, mas ela é no fundo muito errada”, diz este especialista.

Numa altura em que o Governo está a reformular as instituições oficiais de financiamento da ciência, Miguel Soares reafirma a sua preocupação e garante que a comunidade não está a perceber o “que está a acontecer”.

“Preocupa-nos imenso, primeiro porque não percebemos o que é que está a acontecer. Ela [a nova Agência para a Investigação e Inovação] é opaca. Esta obsessão da comercialização de toda a atividade humana, que não é só na ciência, é algo de profundamente errado”, reforça.