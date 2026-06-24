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​Premiada reportagem da Renascença sobre idosos obrigados a viver em quartos arrendados

24 jun, 2026 - 16:58 • Cristina Nascimento

Reportagem “Estas Casas Não São para Velhos” é da autoria do jornalista Alexandre Abrantes Neves. Distinção é atribuída pela AMI.

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Estas casas não são para velhos. "O idoso é para morrer abandonado no quarto"
Ouça a reportagem de Alexandre Abrantes Neves

A reportagem da Renascença “Estas Casas Não São para Velhos” foi distinguida pelo prémio de jornalismo atribuído pela AMI – Assistência Médica Internacional.

Da autoria do jornalista Alexandre Abrantes Neves, o trabalho aborda o número crescente de idosos a viver em quartos arrendados, para uns, uma realidade desde sempre, para outros a vida virou-se do avesso com a inflação.

Estas casas não são para velhos. "O idoso é para morrer abandonado no quarto"

Grande Reportagem Renascença

Estas casas não são para velhos. "O idoso é para morrer abandonado no quarto"

Há cada vez mais idosos a viverem em quartos arren(...)

Publicada em novembro de 2025, a reportagem, que tem sonorização de Diogo Casinha e gráficos de Diogo Camilo e Salomé Esteves, recebeu uma menção honrosa do Prémio AMI - Jornalismo Contra a Indiferença.

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O primeiro prémio distinguiu a reportagem “Histórias da Linha de Sintra”, emitida na RTP África.

A cerimónia de entrega do prémio está marcada para 25 de junho.

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