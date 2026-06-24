- Noticiário das 18h
- 24 jun, 2026
-
Jornalismo
Premiada reportagem da Renascença sobre idosos obrigados a viver em quartos arrendados
24 jun, 2026 - 16:58 • Cristina Nascimento
Reportagem “Estas Casas Não São para Velhos” é da autoria do jornalista Alexandre Abrantes Neves. Distinção é atribuída pela AMI.
A reportagem da Renascença “Estas Casas Não São para Velhos” foi distinguida pelo prémio de jornalismo atribuído pela AMI – Assistência Médica Internacional.
Da autoria do jornalista Alexandre Abrantes Neves, o trabalho aborda o número crescente de idosos a viver em quartos arrendados, para uns, uma realidade desde sempre, para outros a vida virou-se do avesso com a inflação.
Grande Reportagem Renascença
Estas casas não são para velhos. "O idoso é para morrer abandonado no quarto"
Há cada vez mais idosos a viverem em quartos arren(...)
Publicada em novembro de 2025, a reportagem, que tem sonorização de Diogo Casinha e gráficos de Diogo Camilo e Salomé Esteves, recebeu uma menção honrosa do Prémio AMI - Jornalismo Contra a Indiferença.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O primeiro prémio distinguiu a reportagem “Histórias da Linha de Sintra”, emitida na RTP África.
A cerimónia de entrega do prémio está marcada para 25 de junho.
- Noticiário das 18h
- 24 jun, 2026
-