Realizador português Bruno Carnide na Academia de Hollywood

O realizador português Bruno Carnide integra a lista divulgada esta quarta-feira dos novos membros convidados para fazerem parte da Academia de Hollywood, tal como vários membros da equipa técnica do filme brasileiro "O Agente Secreto".

Bruno Carnide, nomeado por duas vezes para os Prémios Sophia da Academia Portuguesa de Cinema, e que realizou curtas-metragens de ficção, animação e documentário, que conquistaram dezenas de prémios e foram exibidas em centenas de festivais de cinema em todo o mundo, foi escolhido para fazer parte da Academia de Hollywood pela realização da curta-metragem "Memórias de uma Casa Vazia" (2023).

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Entre os brasileiros convidados figuram diretor de fotografia Adolpho Veloso, os montadores Matheus Farias e Eduardo Serrano, a figurinista Rita Azevedo, o diretor artístico Thales Junqueira e o técnico de som Bernardo Uzeda, todos com ligações ao filme "O Agente Secreto", realizado por Kleber Mendonça Filho.

A lista inclui também o realizador brasileiro Marcelo Caetano, autor de "Corpo Elétrico" e "Baby".

A Academia de Hollywood anunciou hoje 534 convites a artistas e executivos da indústria cinematográfica de todo o mundo para integrarem a organização responsável pela atribuição dos Óscares.

Caso todos aceitem o convite, os novos membros elevarão para 11.120 o número total de integrantes da Academia, dos quais 10.143 terão direito de voto.