Tolentino Mendonça é um dos convidados da Festa Literária de Paraty

“Saber de cor o silêncio” é este o mote para a conversa na 24.ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) em que participara o poeta e Cardeal português José Tolentino Mendonça.

No Brasil, o escritor anunciado ontem como um dos grandes convidados internacionais da FLIP, vai conversar com o escritor brasileiro Edimilson de Almeida Pereira. A ideia é ambos debaterem questões como a poesia, o enigma e a identidade no dia 23 de julho.

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Numa edição da FLIP que presta homenagem à poeta paulista Orides Fontela e que se realiza de 22 e 26 de julho em Paraty, no Estado do Rio de Janeiro vão também participar outras escritoras que vivem em Portugal.

Djaimilia Pereira de Almeida que venceu recentemente o Prémio D.Diniz é uma das convidadas. Vai debater com o vencedor do Prémio Goncourt de 2024, o escritor Kamel Daoud sobre o tema “Falo do que impede o sono”

Outra das convidadas desta edição que contará com a presença da escritora britânica Zadie Smith para uma entrevista de vida, será a última Prémio Camões, a escritora e poeta Ana Paula Tavares.

Na programação anunciada na terça-feira, a Festa Literária Internacional de Paraty anunciou ainda outras presenças de peso em mais de 20 mesas programadas. Entre os convidados estão os brasileiros Andrea del Fuego, Itamar Vieira Júnior, Socorro Acioli e Milton Hatoum.

“A Flip provoca impactos que se desdobram no tempo. No curto prazo, transforma Paraty em um palco de encontros e reflexões que reverberam. No médio prazo, fortalece economias locais, não só em Paraty, mas fortalece economia e cultura em todo o país. No longo prazo, consolida-se como património vivo, ampliando horizontes e formando novas gerações de leitores e escritores, fortalecendo assim o pensamento crítico e a própria democracia”, sublinhou na apresentação o arquiteto e diretor artístico da Flip, Mauro Munhoz.