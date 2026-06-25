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"Burro" de Shrek vai ser a estrela nos cinemas: filme estreia no verão de 2028

25 jun, 2026 - 22:14 • Catarina Magalhães

A saga Shrek prepara-se para um outro grande sucesso ao contar a história de amor do Burro com a sua esposa dragão, Elisabete, os seus filhos meio dragão meio burro e, claro, a amizade com o ogre mais popular do mundo.

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"Burrrrrrrro!" O melhor amigo de Shrek, o ogre mais popular do mundo, é conhecido por acompanhar o protagonista em todas as aventuras desde 2001, mas agora é a vez do "Burro" brilhar nos cinemas com um filme próprio.

No ano passado, a voz original de Shrek, Eddie Murphy, tinha deixado no ar que haveria um novo protagonista deste sucesso de bilheteiras. Esta quinta-feira a Universal Pictures confirmou os rumores e adiantou a data oficial, avançou a revista norte-americana "Deadline".

"Sou um Burro stressado!"... mas não há necessidade para isso: a grande produtora já revelou que a estreia está marcada para 30 de junho de 2028.

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Depois de quatro filmes Shrek (e um outro a caminho), esta longa metragem contará a história de como um mero burro se tornou na estrela que é hoje no imaginário de várias gerações.

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No escuro do cinema, os admiradores desta personagem vão conhecer o conto de amor do Burro com a sua esposa dragão, Elisabete, e os seus filhos híbridos, meio dragão meio burro.

A realização do filme está nas mãos do norte-americano Charli Bean, reconhecido pelo trabalho no "Lego Batman: O Filme" e n'"As Powerpuff Girls – O Filme", com o apoio de Matt Flynn que já trabalhou em "Minions" (2010) e "Gato das Botas: O Último Pedido" (2022).

A saga Shrek já gerou mais de três mil milhões de euros em receitas de bilheteira a nível mundial e está a preparar-se para mais: o Shrek 5 vai chegar às grandes salas a 30 de junho de 2027.

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