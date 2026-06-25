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Descoberta inédita: cavalos-marinhos encontrados pela primeira vez na costa de Oeiras

25 jun, 2026 - 15:18 • Olímpia Mairos

Descoberta da espécie Hippocampus guttulatus reforça o valor ecológico da costa oeirense e a importância da monitorização dos ecossistemas marinhos.

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Cavalos-marinhos encontrados na costa de Oeiras. Foto: Gonçalo Silva/Câmara de Oeiras
Cavalos-marinhos encontrados na costa de Oeiras. Foto: Gonçalo Silva/Câmara de Oeiras
Cavalos-marinhos encontrados na costa de Oeiras. Foto: Gonçalo Silva/Câmara de Oeiras
Cavalos-marinhos encontrados na costa de Oeiras. Foto: Gonçalo Silva/Câmara de Oeiras

A presença de cavalos-marinhos na costa de Oeiras foi confirmada pela primeira vez, numa descoberta considerada relevante para o conhecimento da biodiversidade marinha da região. O registo foi feito durante mergulhos científicos realizados no âmbito do projeto BioMarCO, dedicado ao estudo e monitorização dos ecossistemas costeiros.

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De acordo com a autarquia, apesar das condições de visibilidade reduzida durante os mergulhos, a equipa da Mardive conseguiu observar e documentar vários exemplares de Hippocampus guttulatus, conhecido como cavalo-marinho-de-focinho-longo, uma espécie protegida e considerada um importante indicador da qualidade ambiental dos habitats marinhos.

A descoberta representa um marco para a investigação científica na costa de Oeiras, uma vez que não existiam registos confirmados da presença desta espécie naquela zona. Os dados agora recolhidos permitirão aprofundar o conhecimento sobre a distribuição dos cavalos-marinhos ao longo da costa portuguesa e avaliar as condições ecológicas que favorecem a sua presença.

Segundo os responsáveis pelo projeto, o achado reforça “o elevado valor ecológico da área e evidencia a necessidade de manter programas de monitorização contínua”, fundamentais para acompanhar a evolução das populações marinhas e detetar alterações nos ecossistemas costeiros.

O Hippocampus guttulatus vive habitualmente em zonas costeiras pouco profundas, entre pradarias marinhas, algas e fundos rochosos, onde encontra abrigo e alimento. A espécie enfrenta diversas ameaças, como a degradação dos habitats, a poluição, a pressão humana sobre o litoral e os efeitos das alterações climáticas, fatores que tornam a sua conservação particularmente importante.

Os investigadores consideram que esta descoberta poderá abrir caminho a novos estudos sobre a distribuição da espécie na região e contribuir para o desenvolvimento de medidas de proteção da biodiversidade marinha na costa de Oeiras.

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