Duas óperas sobem ao palco do Coliseu do Porto numa só noite

É um espetáculo que junta uma tragédia e uma comédia. Este sábado, o Coliseu do Porto Ageas recebe duas óperas numa só noite. O Coro do Teatro Nacional de São Carlos e a Orquestra Sinfónica Portuguesa apresentam as óperas “Suor Angelica” e “Gianno Schicci” de Giacomo Puccini.

A encenação está a cargo do italiano Carmine de Amicis que, em entrevista ao Ensaio Geral da Renascença, explica que se tratam de duas óperas “que fazem parte de um trio de óperas”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“Nesta ocasião vamos apresentar apenas duas. O que é interessante é que são tão poderosas e tão bem escritas que funcionam muito bem individualmente. Apresentamos uma tragédia, ‘Suor Angelica’, e uma comédia, ‘Gianni Schicchi’”, explica.

Haverá em palco “algo para todos os gostos”



Na opinião do encenador haverá em palco “algo para todos os gostos”. “Vão chorar durante uma hora e depois rir na segunda parte do espetáculo”, aponta o encenador.

“Verão também que imaginamos a história de uma forma ligeiramente diferente, recorrendo a uma metáfora. Assim, todas as personagens, de uma forma ou de outra, são pássaros. Estou ansioso por ver todos no Porto para assistirem ao nosso espetáculo”, convida Carmine de Amicis.

Com a direção musical de Renato Balsadonna, as óperas contarão com solistas como Luís Rodrigues, Mário Redondo, Cátia Moreso ou Luís Gomes. Na opinião do encenador são interpretes de primeira água.

“Fico sempre muito entusiasmado por vir trabalhar a Portugal, porque sinto que há uma generosidade maravilhosa por parte dos artistas e dos cantores. Eles compreendem a teatralidade necessária para estas obras”, destaca o encenador.

“A ópera é uma peça de teatro, estamos a tentar contar uma história. E, por isso, a forma como trabalho com os artistas consiste em percorrer a música e, depois, o texto, para realmente dar destaque à história, para que seja compreensível também para quem não sabe italiano, porque está no corpo”, explica.