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EuroDreams desta quinta-feira: veja se ganhou 20 mil euros/mês

25 jun, 2026 - 20:34 • Redação

Em jogo no primeiro prémio do EuroDreams estavam 20 mil euros por mês, durante 30 anos.

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A chave do sorteio do EuroDreams desta quinta-feira, 25 de junho de 2026, é composta pelos números 1 - 4 - 11 - 16 - 17 - 38 e pelo Número de Sonho 1.

Em jogo no primeiro prémio do EuroDreams estavam 20 mil euros por mês, durante 30 anos. O segundo prémio vale 2 mil euros por mês, durante cinco anos.

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Em jogo no primeiro prémio do EuroDreams estavam 20 mil euros por mês, durante 30 anos. O segundo prémio vale 2 mil euros por mês, durante cinco anos.

Os sorteios realizam-se duas vezes por semana, à segunda-feira e à quinta-feira.

Os prémios atribuídos de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave do EuroDreams constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

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