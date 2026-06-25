- Noticiário das 11h
- 25 jun, 2026
-
VIH. Informação dispersa e pouco articulada dificulta monitorização em Portugal
25 jun, 2026 - 06:07 • Lusa
Cerca de 30 especialistas de instituições publicas de saúde, associações e municípios concluíram que Portugal tem capacidade técnica e conhecimento para melhorar a monitorização do VIH, mas a informação continua dispersa e pouco articulada.
Cerca de 30 especialistas de instituições publicas de saúde, associações e municípios concluíram que Portugal tem capacidade técnica e conhecimento para melhorar a monitorização do VIH, mas a informação continua dispersa e pouco articulada.
As conclusões do projeto HIVision -- Diagnóstico sobre a monitorização do VIH (Vírus da Imunodeficiência Humana) em Portugal, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade NOVA de Lisboa (ENSP NOVA), identificam ações e prioridades para ultrapassar os problemas de monitorização do VIH.
Num relatório que apresentado esta quinta-feira na Culturgest, em Lisboa, os peritos dizem que é difícil monitorizar o percurso das pessoas ao longo da resposta ao VIH , da prevenção e testagem ao tratamento, e defendem que esta monitorização "é essencial para compreender trajetórias, reduzir desigualdades e reforçar a eficácia da resposta em saúde".
"Portugal já mostrou que consegue responder de forma robusta ao VIH. O que este trabalho demonstra é que também pode monitorizar melhor essa resposta, com mais integração, mais continuidade e mais capacidade de transformar dados em ação", afirma Teresa Magalhães, coordenadora do projeto.
Citado numa nota divulgada pela ENSP, o também coordenador do projeto Ricardo Mestre lembra que monitorizar melhor não é apenas contar casos: "É compreender o percurso das pessoas, devolver conhecimento útil aos profissionais e apoiar decisões mais inteligentes".
O diagnóstico feito indica parte da informação necessária para acompanhar o percurso das pessoas que vivem com VIH existe em diferentes pontos do sistema, mas nem sempre está disponível de forma integrada, ou comparável.
Esta situação -- sublinham - dificulta a monitorização de dimensões críticas, como a ligação aos cuidados após diagnóstico, o tempo até ao tratamento, a retenção em cuidados, as transferências entre unidades, as perdas de seguimento e a reentrada nos cuidados de saúde.
Os especialistas reconhecem a resposta ao VIH foi alvo de progressos significativos nas últimas décadas, impulsionados pela eficácia da terapêutica, pela diversificação das estratégias de prevenção e pela definição de metas internacionais orientadas para eliminar o VIH como ameaça de saúde pública e dizem que estes avanços "alteraram profundamente o modo como a epidemia deve ser acompanhada".
Os peritos identificam seis prioridades para melhorar a monitorização do VIH em Portugal, entre elas o acompanhamento do trajeto da pessoa ao longo do tempo, integrando prevenção, testagem, cuidados e qualidade de vida.
Defendem também que se deve valorizar e integrar dados da comunidade, "tornando visíveis necessidades e populações que permanecem fora dos circuitos formais".
Sugerem igualmente a consolidação da matriz de indicadores para o VIH, para garantir informação consistente, comparável e útil para a decisão e para o reporte nacional e internacional.
Os peritos envolvidos neste projeto da ENSP defendem também que se deve disponibilizar a informação de forma estruturada para apoio à decisão, garantindo que é acessível a profissionais e decisores.
"Já não basta acompanhar novos diagnósticos. É necessário acompanhar o percurso das pessoas ao longo do tempo e utilizar a informação para melhorar decisões e reduzir desigualdades", consideram.
O enquadramento internacional atual é marcado pelas metas 95-95-95 do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre VIH/SIDA (ONUSIDA), que define que, até 2030, 95% das pessoas que vivem com VIH devem conhecer o seu diagnóstico, 95% das pessoas diagnosticadas devem estar em tratamento antirretrovírico e 95% das pessoas em tratamento devem apresentar supressão virológica.
- Noticiário das 11h
- 25 jun, 2026
-
- Farmácias da Área Metropolitana de Lisboa iniciam rastreios ao VIH e hepatites
- Homem curado de infeção por VIH em Oslo. Há mesmo cura para a SIDA?
- Transplante de células estaminais permite curar décimo paciente com VIH
- Mulheres, jovens e LGBTQI+ são os mais afetados pelos cortes internacionais no VIH
- OMS alerta que cortes no financiamento comprometem combate ao VIH
- Portugal continua acima da média europeia em casos de VIH e de SIDA, apesar da redução na última década
- Listas de espera em Lisboa para prevenção do VIH "superiores a um ano"
- Autoridades de saúde dos Estados Unidos aprovam primeira vacina contra VIH-SIDA
- Infeções por VIH no menor número desde 1980, mas metas para 2025 em atraso
- Farmácias da Área Metropolitana de Lisboa iniciam rastreios ao VIH e hepatites
- Homem curado de infeção por VIH em Oslo. Há mesmo cura para a SIDA?
- Transplante de células estaminais permite curar décimo paciente com VIH
- Mulheres, jovens e LGBTQI+ são os mais afetados pelos cortes internacionais no VIH
- OMS alerta que cortes no financiamento comprometem combate ao VIH
- Portugal continua acima da média europeia em casos de VIH e de SIDA, apesar da redução na última década
- Listas de espera em Lisboa para prevenção do VIH "superiores a um ano"
- Autoridades de saúde dos Estados Unidos aprovam primeira vacina contra VIH-SIDA
- Infeções por VIH no menor número desde 1980, mas metas para 2025 em atraso