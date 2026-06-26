- Noticiário das 10h
- 26 jun, 2026
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Lionel Richie interrompe concerto e é transportado para o hospital
26 jun, 2026 - 10:42 • Olímpia Mairos
O artista, de 77 anos, sentiu-se mal durante um espetáculo no Minnesota e não conseguiu regressar ao palco.
O cantor norte-americano Lionel Richie foi transportado para o hospital depois de se ter sentido mal durante um concerto realizado na quarta-feira à noite, no estado norte-americano do Minnesota, obrigando à interrupção do espetáculo.
Segundo o portal TMZ, o artista, de 77 anos, estava no palco da Grand Casino Arena, em St. Paul, quando começou a sentir-se "tonto" e "estranho". Durante a interpretação de "Dancing on the Ceiling" , Richie acabou por se sentar numa das plataformas do palco para continuar a atuação.
Pouco depois, o saxofonista da banda informou o público de que o cantor não se encontrava em condições de prosseguir o espetáculo , que fazia parte da digressão conjunta com a banda Earth, Wind & Fire.
Vídeos gravados por espectadores e divulgados nas redes sociais mostram Lionel Richie sentado em palco durante a atuação. O cantor ainda interpretou "Three Times a Lady" antes de anunciar uma pausa, mas acabou por não regressar ao concerto.
Até ao momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do artista nem sobre as causas do episódio que motivou o transporte para o hospital.
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