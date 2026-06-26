“O país do grande império ainda hoje é exaltado”. O "acidente colonial" no palco do Babell

Numa sessão a céu aberto e debaixo de um sol tórrido, falou-se sobre o passado colonial e a arte da escrita. Neste terceiro dia do Festival Babell a decorrer no Porto, a organização do evento juntou dois escritores que em comum têm as raízes angolanas. Djaimilia Pereira de Almeida e Bruno Vieira Amaral falaram sobre esse “acidente colonial” que os marca. A autora de “Livro da Doença” que venceu recentemente o Prémio D. Diniz, atribuído pela Casa de Mateus, considerou que “há uma narrativa oficial ensinada na escola que valoriza os feitos heroicos do passado, que tem a ver com o país ter sido esse grande império, e que ainda hoje é exaltado”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Contudo, a autora fez questão de sublinhar que lhe “interessam pouco os heróis”. “A mim interessam-me pequenos gestos. Estou atenta às pessoas à minha volta, à vida comum e desinteressante. Estou atenta a quem está ao meu lado”, destacou Djaimilia Pereira de Almeida. A escritora recordou que já escreveu sobre esse passado colonial. “A minha vida e a da minha família é um acidente colonial. Só me interessa a grande História, no sentido em que ela intercepta a história individual”, sublinhou.

No mesmo tom, também Bruno Vieira Amaral assumiu ser “sou fruto desses acasos históricos”. Com origem angolana, o autor de “As Primeiras Coisas” apontou que para a sua escrita também prefere olhar para o individual e não tanto para os factos históricos. “Se analisarmos uma vida individual, vemos esses fatores. Não vou fazer uma análise do período colonial, eu vou à história individual” disse perante uma plateia de mais de uma centena de pessoas. Na sessão junto ao Cinema Batalha, moderada por Tito Couto, Bruno Vieira Amaral referiu ainda que no seu processo de escrita prefere “procurar as pequenas fraturas”, em vez de partir “do geral para o particular”. Djaimilia Pereira de Almeida que assumiu que escreve “sobre estranhos” que tenta “tornar íntimos” diz que a sua literatura está “povoada” de pessoas muito diferentes de si. “As vozes são sempre as primeiras coisas que me aparecem. Ouço-as. É um exercício de escuta, por vezes são vozes desagradáveis, coisas que me desconcertam”, explicou. Já sobre o seu processo de escrita, Bruno Vieira Amaral admitiu que tem “momentos de silêncio” que são “desbloqueados” com a leitura de outros autores. “Reparar no que outros autores têm para observar uma realidade, faz-nos encontrar o nosso ângulo”, referiu.