"Os inúteis perigosos são os que não leem", denuncia escritor brasileiro Milton Hatoum

Hoje há uma “miséria e uma carência intelectual”, denuncia o escritor brasileiro Milton Hatoum na conversa em que dividiu o palco com outra escritora brasileira, Conceição Evaristo no Festival Babell, no Porto. “No mundo tão duro de hoje, a gente tem mais necessidade de literatura”, aponta Conceição Evaristo. A autora de 80 anos, que diz escrever “não para dar voz a mulheres negras, mas como uma mulher negra”, considera que os livros são uma espécie de “profissão de fé que nos redime da dureza”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Milton Hatoum foi mais longe e começou por dizer que não acha a literatura inútil, como dizem: “É uma das necessidades humanas mais profundas que passa pelo conhecimento, pela vida e leitura”. “Das artes, a literatura é a que explora com mais subtilidade a natureza humana”, sublinhou, dizendo: “Os inúteis são os que não querem ler. Alguns inúteis perigosos que nos ameaçam não leem, mas perderão mais uma vez!” disse, referindo-se às eleições presidenciais de outubro, no Brasil, face à ascensão e regresso da extrema-direita. “Um dos maiores crimes da ditadura foi desmontar a escola pública"

Perante uma plateia de quase 500 pessoas, o autor arrancou o aplauso. “A nossa geração viveu em ditadura. Quantos amigos desapareceram?” questionou. “Um dos maiores crimes da ditadura foi desmontar a escola pública e o sistema educacional. Houve crimes políticos, ambientais, mas um crime que se repercuti-o em gerações foi a questão da educação. A extrema-direita tem um projeto de escolas militares. É um projeto autoritário. Tem resquício da ditadura”, afirmou, alertando para o perigo de transformação da sociedade democrática.

Na sessão moderada por Minês Castanheira, Conceição Evaristo demorou-se a explicar um conceito que defende de “escrevivência”. A ela, que cresceu numa família numa situação de “pobreza extrema” como confessou à plateia, a ideia da escrita surgiu como “um lugar possível de pensar”. “Mesmo quando ela é penosa, a escrita é um momento de esperança”, apontou. Para a autora de “Canção para Ninar Menino Grande”, “não tem como a arte não ser política”. Milton Hatoum voltou a arrancar o aplauso da plateia quando criticou o realizador Wim Wenders, que durante o Festival de Cinema de Berlim considerou que os artistas devem manter-se fora da política. “É um gesto covarde”, acusou Hatoum. “Tem medo de acusar [Israel] de genocídio contra os palestinianos”, denunciou o autor membro da Academia Brasileira de Letras. “Muitos colegas têm medo de criticar o genocídio contra os palestinianos. Eu não percebo isso! Não nos podemos calar perante o genocídio”, disse categoricamente o escritor.