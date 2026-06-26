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"Os inúteis perigosos são os que não leem", denuncia escritor brasileiro Milton Hatoum

26 jun, 2026 - 20:20 • Maria João Costa

Os escritores brasileiros Milton Hatoum e Conceição Evaristo estiveram juntos no Festival Babell, no Porto. Os autores falaram sobre a importância dos livros e da leitura, das suas obras e como não há forma da arte não ser política.

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Hoje há uma “miséria e uma carência intelectual”, denuncia o escritor brasileiro Milton Hatoum na conversa em que dividiu o palco com outra escritora brasileira, Conceição Evaristo no Festival Babell, no Porto.

No mundo tão duro de hoje, a gente tem mais necessidade de literatura”, aponta Conceição Evaristo. A autora de 80 anos, que diz escrever “não para dar voz a mulheres negras, mas como uma mulher negra”, considera que os livros são uma espécie de “profissão de fé que nos redime da dureza”.

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Milton Hatoum foi mais longe e começou por dizer que não acha a literatura inútil, como dizem: “É uma das necessidades humanas mais profundas que passa pelo conhecimento, pela vida e leitura”.

“Das artes, a literatura é a que explora com mais subtilidade a natureza humana”, sublinhou, dizendo: “Os inúteis são os que não querem ler. Alguns inúteis perigosos que nos ameaçam não leem, mas perderão mais uma vez!” disse, referindo-se às eleições presidenciais de outubro, no Brasil, face à ascensão e regresso da extrema-direita.

“Um dos maiores crimes da ditadura foi desmontar a escola pública"

Perante uma plateia de quase 500 pessoas, o autor arrancou o aplauso. “A nossa geração viveu em ditadura. Quantos amigos desapareceram?” questionou.

Um dos maiores crimes da ditadura foi desmontar a escola pública e o sistema educacional. Houve crimes políticos, ambientais, mas um crime que se repercuti-o em gerações foi a questão da educação. A extrema-direita tem um projeto de escolas militares. É um projeto autoritário. Tem resquício da ditadura”, afirmou, alertando para o perigo de transformação da sociedade democrática.

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Na sessão moderada por Minês Castanheira, Conceição Evaristo demorou-se a explicar um conceito que defende de “escrevivência”. A ela, que cresceu numa família numa situação de “pobreza extrema” como confessou à plateia, a ideia da escrita surgiu como “um lugar possível de pensar”. “Mesmo quando ela é penosa, a escrita é um momento de esperança”, apontou.

Para a autora de “Canção para Ninar Menino Grande”, “não tem como a arte não ser política”. Milton Hatoum voltou a arrancar o aplauso da plateia quando criticou o realizador Wim Wenders, que durante o Festival de Cinema de Berlim considerou que os artistas devem manter-se fora da política.

“É um gesto covarde”, acusou Hatoum. “Tem medo de acusar [Israel] de genocídio contra os palestinianos”, denunciou o autor membro da Academia Brasileira de Letras. “Muitos colegas têm medo de criticar o genocídio contra os palestinianos. Eu não percebo isso! Não nos podemos calar perante o genocídio”, disse categoricamente o escritor.

“A escrita deu-me o desejo de viver”

A sessão terminou com a moderadora a desafiar os escritores para um momento de respostas rápidas que aqui reproduzimos:

Cães ou gatos?
Conceição Evaristo (CE): Gatos.
Milton Hatoum (MH): Gatos

Qual é a cidade mais literária de Portugal?

CE: Eu conheço pouco Portugal, mas eu vou falar Porto.
MH: Porto.
Vinho branco ou tinto?
CE: Tinto

MH: Tinto.

Café com ou sem açúcar?

CE: Se eu tiver comendo uma coisa doce sem açúcar, se tiver só o café, por favor põe o açúcar.

MH: Puro.

Quem é que manda mais nos vossos livros, as personagens ou a ação?

CE: Acho que as personagens.

MH: Personagens

Já se arrependeram de alguma coisa que escreveram?

CE: Já!

MH: Eu rasguei tudo.

CE: O meu foi publicado!

Computador, máquina de escrever, caderno?

CE: Caderno e lápis

MH: Escrevo à mão. Eu sou o último dinossauro!

Lápis ou caneta?

CE: Lápis.

MH: Caneta.

Escrevem de dia ou de noite?

CE: Eu gosto de escrever à noite, mas às vezes eu estou com sono e às vezes de dia não dá tempo de escrever.

MH: De manhã cedo.

Já fizeram de conta que estavam a escrever para ninguém vos chatear.

CE: Não

MH: Sim, várias vezes.

O que é que se vê da vossa janela de trabalho?

CE: Eu vejo a rua
MH: Uma cidade horrível que é São Paulo, muito feia.
Já escreveram contra o vosso próprio medo?
CE: Já, muitas vezes.
MH: Sim, acho que muitas vezes.
O que é mais importante, a obra ou o autor?
CE: Eu diria a obra.
MH: A obra, claro, o autor não conta.
Que conselho é que dariam a uma poeta portuense, de 43 anos, que continua a achar que é possível mudar o mundo?
CE: Que continuasse nessa crença

MH: Que escreva poesia e leia Sophia de Mello Breyner

O que é que a escrita vos ensinou sobre a vida?

CE: Acho que a escrita me ensinou sobre a vida, independente de escrever ou não, que você tem que estar atenta, perguntando e olhando. Buscando sem medo.

MH: A escrita deu-me o desejo de viver
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