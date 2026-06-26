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Veja o Euromilhões e o M1lhão desta sexta-feira

26 jun, 2026 - 21:59 • Redação

Ninguém acertou no primeiro prémio. Na próxima terça-feira estará em jogo um jackpot de 69 milhões de euros.

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A chave vencedora do concurso do Euromilhões de sexta-feira, 26 de junho de 2026, é composta pelos números 6 - 16 - 26 - 34 - 35 e pelas estrelas 11 e 12.

Ninguém acertou no primeiro prémio. Na próxima terça-feira estará em jogo um jackpot de 69 milhões de euros.

O código do primeiro prémio do M1LHÃO sorteado na sexta-feira, 26 de junho, é o KVJ 19583. Este jogo é mensal.

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Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.

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