- Noticiário das 22h
- 26 jun, 2026
-
Jogos Sociais
Veja o Euromilhões e o M1lhão desta sexta-feira
26 jun, 2026 - 21:59 • Redação
Ninguém acertou no primeiro prémio. Na próxima terça-feira estará em jogo um jackpot de 69 milhões de euros.
A chave vencedora do concurso do Euromilhões de sexta-feira, 26 de junho de 2026, é composta pelos números 6 - 16 - 26 - 34 - 35 e pelas estrelas 11 e 12.
Ninguém acertou no primeiro prémio. Na próxima terça-feira estará em jogo um jackpot de 69 milhões de euros.
O código do primeiro prémio do M1LHÃO sorteado na sexta-feira, 26 de junho, é o KVJ 19583. Este jogo é mensal.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.
- Noticiário das 22h
- 26 jun, 2026
-