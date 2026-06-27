De vez em quando escutava-se o burburinho da noite do Porto e os gritos de grupos de jovens organizados que percorrem os bares da cidade, com direito a guias com guarda-chuvas coloridos na mão. Enquanto a vida acontecia à volta, no centro da conhecida Praça dos Leões, uma plateia quase cheia e com mais de mil lugares sentou-se para ouvir dois escritores de língua espanhola que vivem em continentes diferentes. O colombiano Héctor Abad Faciolince e o espanhol Javier Cercas são amigos, trocam ideias sobre livros e estiveram à conversa, na noite de sexta-feira, no Festival Babell com a moderação do jornalista João Gobern. A conversa começou com Faciolince a arrancar o aplauso ao dizer que gosta muito dos portugueses e, com o escritor Valter Hugo Mãe na plateia, parafraseou um título do autor para dizer que “deveríamos inventar uma máquina de fazer portugueses”. Já Javier Cercas que começou por dirigir um “boa noite” com um sotaque português muito vincado, acabou a usar o seu sentido de humor para dizer que não falava português, iria falar em espanhol. “Se não perceberem o meu espanhol, não se preocupem, porque os espanhóis também não entendem”, alegou o autor por falar muito depressa.

Mas foi com tempo e sobre o tempo que se falou nesta noite do festival literário. “A literatura precisa de perspetiva e de tempo. Requer maturação” afirmou o autor de “Soldados de Salamina”(Ed. Porto Editora). Para Javier Cercas os seus livros são um exercício, “uma espécie de batalha contra a ditadura do presente”. Ele que considera a literatura um “instrumento de defesa”, recusou a “ideia de que o passado não tenha nada a ver connosco ou que não é relevante”. “O passado é uma dimensão sem a qual o presente está mutilado. Eu proponho perceber isso nos meus livros. Escrevo para aliviar as obsessões”, diz o autor que já escreveu sobre temas fraturantes ainda hoje em Espanha, como o golpe de Estado de 23 de fevereiro de 1981. Já Faciolince, autor do romance “Somos o Esquecimento que Seremos” (ed. Alfaguara) considerou que, embora escreva livros “de forma confusa e obscura e por vezes sem propósito”, é “impossível querer que tudo seja memória”. O escritor colombiano admitiu que “tudo será esquecido, como diz o poema de Borges ‘Somos o Esquecimento que Seremos’, embora queiramos sempre que haja uma recordação”. Na sua opinião “estamos condenados ao fracasso”.