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Filme luso-espanhol "Decorado" de Alberto Vázquez premiado no festival de Annecy

27 jun, 2026 - 22:40 • Lusa

Longa-metragem com coprodução portuguesa já tinha vencido um prémio Goya, em Espanha, e o prémio especial do júri no Festival de Animação de Lisboa, Monstra.

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O filme de animação espanhol "Decorado", de Alberto Vázquez, com coprodução portuguesa, venceu este sábado o prémio Paul Grimault no Festival de Cinema de Animação de Annecy, em França.

Na cerimónia de encerramento do festival, o júri atribuiu aquele prémio a "Decorado", que estava na competição oficial de longas-metragens, depois de já ter vencido um prémio Goya, em Espanha, e o prémio especial do júri no Festival de Animação de Lisboa -- Monstra. O filme tem coprodução pela portuguesa Sardinha em Lata.

A história de "Decorado" passa-se em Anywhere, onde o rato Arnold atravessa uma crise existencial de meia idade. "Passa os dias a ver desenhos animados do seu ídolo de infância, Ronald Duck. Está desempregado há anos, a sua relação com Maria está a piorar e há algum tempo que sente que o mundo à sua volta é falso", segundo a sinopse.

Nesta edição do festival francês, o prémio máximo das longas-metragens foi atribuído a "La Violiniste", de Ervin Han e Raúl García.

Na sexta-feira, o festival atribuiu vários prémios especiais, entre os quais o Prémio Especial Cidade de Annecy à curta-metragem "Porque hoje é sábado", de Alice Eça Guimarães.

"Porque hoje é sábado" é protagonizado por uma mulher que procura ter tempo num sábado, dia de descanso, mas que é constantemente interrompido por tarefas domésticas e por responsabilidades familiares.

"Apesar de termos evoluído muito na luta pela igualdade entre homens e mulheres, o peso da vida familiar ainda constrange desproporcionalmente a vida, a liberdade e a criatividade da maior parte das mulheres", escreveu a realizadora na nota de intenções.

O Festival de Cinema de Animação de Annecy é considerado dos mais importantes no universo da animação, ponto de encontro anual para realizadores estrearem filmes e os estúdios de produção anteciparem algumas das apostas futuras em cinema e em audiovisual.

Em 2024, Portugal foi o convidado de honra de Annecy e o Cristal de Melhor Curta-Metragem -- o prémio mais importante neste formato - foi atribuído a "Percebes", de Alexandra Ramires e Laura Gonçalves. .

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