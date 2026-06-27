Margaret Atwood: “O que está a acontecer nos EUA é um prelúdio para a ditadura”

Com Salman Rushdie e a prémio Nobel da Literatura Olga Tokarczuk sentados na primeira fila, e uma plateia com mil e seiscentos lugares cheia e outras tantas centenas de pessoas de pé a tarde no Festival Babell, no Porto, este sábado foi de Margaret Atwood. Entre risos e aplausos, a escritora canadiana foi respondendo às perguntas da escritora e tradutora Tânia Ganho mostrando o seu sentido de humor, mas não deixou de falar de temas sérios. Um deles a atual situação nos Estados Unidos, que considera é preciso estar atento. “Neste momento nos Estados Unidos estão a tentar reprimir a dissidência política, e isso é um prelúdio para uma ditadura”, afirmou. A autora de “A História de uma Serva” (ed. Bertrand) considerou que “felizmente, os americanos não estão a acreditar totalmente nisso, e ainda não há meios de comunicação estatais”. A escritora, vencedora do Prémio Booker, lamentou, no entanto, que haja “milionários pró-Trump que estão a comprar canais de televisão e jornais tradicionais”. Atwood, cuja sessão foi das primeiras a esgotar no Festival Babell, salientou, “no entanto, há um movimento de oposição, ou seja, novos meios de comunicação, novos canais com uma distribuição muito ampla na Internet. É algo a que temos de estar atentos”, rematou.

Na sessão foi usada Inteligência Artificial. O que Margaret Atwood diz aparece escrito no ecrã de fundo. Segundo a organização, há um tradutor que está à distância e cuja tradução é reproduzida por escrito, recorrendo à inteligência artificial. No início de cada sessão surge um aviso sobre o sistema usado, alertando para o facto de “poder conter erros”. O tema da Inteligência Artificial foi um dos que foi abordado pela moderadora, com Margaret Atwood a assumir que já recorreu a ela para perguntar algo trivial como “quem matou a personagem Father Brown da série televisiva”. Mas depois de uma gargalhada do público, a escritora explicou a conversa que teve com o sistema automático, e lembrou, no entanto, que “os seres humanos não são robots, mas são oportunistas. Se há uma forma de enganar e for difícil de o detetar, há muita gente que vai fazê-lo. A questão com a IA é que, se entra lixo, sai também lixo e nem sempre dizem a verdade”, exclamou, concluindo que “as pessoas que usam IA para negócios, devem verificar, como estas legendas”, referindo-se ao trabalho de tradução feito pelo Festival Babell. Debaixo de sol, numa plateia a céu aberto, em que as pessoas tinham na cabeça com chapéus de palha com o nome Babell, distribuídos pela organização do evento, houve um momento em que, tal como aconteceu noutras sessões, o ruido da rua interferiu com a sessão.

Na tarde de sábado, foi a marcha de orgulho LGBTI+, que juntou cerca de 300 pessoas na praça vizinha da República, e que atravessou parte da Praça dos Leões onde decorria a sessão. Poucos antes desta perturbação, Margaret Atwood falava sobre o seu best-seller “A História de uma Serva” e da sua influência na defesa da condição das mulheres. “Muitos dizem-me que ‘A História de uma Serva’ não é ficção, está a acontecer. Eu recebo cartas de todo o mundo, e de alguns países como Irão, que me dizem que não é ficção. Está a acontecer”, explicou referindo à falta de liberdade feminina. “Podemos estar atentos e não ter resultado. Algumas das coisas que fizemos no PEN Club foi escrever cartas a algumas dessas pessoas, para saberem que não são esquecidas e isso ajudava-as”, contou sobre uma das iniciativas em que esteve envolvida. Outro dos temas levantado pela moderadora foi a questão do feminismo. “Perguntam-me muitas vezes se sou feminista”, disse Margaret Atwood. “Antes de responder a isso pergunto: de que tipo? É que segundo a Wikipedia há 75 tipos”, disse a rir a autora. “Se feminismo é achar que todos os homens devem ser eliminados, excetuando uma pequena percentagem para fins de reprodução, a resposta é não. Estou interessada no direitos humanos e isso inclui os homens”, sublinhou.