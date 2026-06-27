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Totoloto: conheça a chave vencedora do jackpot de 13,2 milhões de euros

27 jun, 2026 - 23:01 • Diogo Camilo

Saiba os números da chave premiada.

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A chave vencedora do sorteio do Totoloto deste sábado, 27 de junho de 2026, é composta pelos números 7 - 12 - 17 - 22 - 46 + Número da Sorte 9.

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 13,2 milhões de euros.

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A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa .

Os prémios de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos ao pagamento de imposto do selo à taxa de 20% , nos termos da legislação em vigor.

O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.

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