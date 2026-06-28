​Grupo Renascença e Rock in Rio renovam parceria para 2028

O Grupo Renascença Multimédia renova a parceria com o Rock in Rio Lisboa e em 2028 a Renascença volta a ser rádio oficial.

“Já começamos a construir o futuro”, diz com entusiasmo a vice-presidente do Rock in Rio Lisboa, Roberta Medina.

No último dia da edição de 2026, Roberta Medina recorda que o trabalho conjunto entre os dois grupos prolonga-se há mais de duas décadas porque há uma partilha de ideiais.

“O Rock in Rio é um ‘time’ muito humanizado. O Grupo Renascença é um ‘time’ também muito humanizado de pessoas que estão juntas há muito tempo. Eu acho que a gente tem aqui um carinho, um respeito e uma sinergia de valores muito grande, que é o que faz essa parceria se retroalimentar a cada ano”, diz.

Do lado do Grupo Renascença, José Luis Ramos Pinheiro, administrador do grupo, destaca que “as grandes empresas tendem a fazer acordos estruturados e que permitam não andar aos trambolhões ao sabor dos tempos”.

“Nestes 22 anos já atravessámos muitas conjunturas, as mais diferentes conjunturas económicas, sociais, políticas, nacionais e internacionais e, de facto, aquilo que nos une, ajuda-nos sempre a construir um festival melhor”, acrescenta.

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Ramos Pinheiro diz ainda que “o Rock In Rio sente essa viabilidade no Grupo Renascença Multimédia e nós sentimos também muita proatividade e a segurança e empatia com o Rock In Rio”.

Quanto a 2028, José Luis Ramos Pinheiro garante que a presença da Renascença no recinto é para continuar no mesmo “local privilegiado, em frente ao Palco Mundo”.

Ramos Pinheiro sublinha “a adrenalina, o entusiasmo, a capacidade das nossas equipas das diferentes rádios de fazerem de tudo isto aquilo que é também o objetivo do Rock In Rio, que é não só grandes emissões de rádio, mas uma experiência de facto que se contabiliza também na nossa antena e nas nossas redes sociais e também fisicamente aqui no nosso stand”.

Roberta Medina também já tem ideias para 2028, fruto da experiência desta segunda edição no Parque Papa Francisco, entre as quais alargar o intervalo entre concertos dos vários palcos.

“Eu fiquei assim um pouquinho com o coração apertado quando eu vi o público correndo no final do show ou no início, para chegar ou para sair de um concerto antes de terminar. Eu acho que a gente deve tentar dar aqui um pequeno intervalo entre shows para que todo mundo possa assistir a primeira a última música do seu artista favorito e os próprios artistas terem essa jornada completa”, diz.

Medina quer também trabalhar o posicionamento do público junto ao Palco Mundo, quer trazer as pessoas para mais próximo do rio.

“As pessoas estão aqui em cima, empoleiradas aqui na inclinação, acham que está bom, a vista é boa, mas lá a vista é ótima também. Melhorou em relação a 2024, mas não resolveu”, admite.

O Rock in Rio Lisboa termina este domingo, A edição de 2028 vai realizar-se a 17, 18, 24 e 25 de junho.