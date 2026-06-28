Rock in Rio Lisboa já tem datas para o regresso em 2028

O Rock in Rio Lisboa vai voltar em 2028, com datas já definidas para apontar no calendário.

Roberta Medina, vice-presidente do festival, indicou que o evento vai regressar ao Parque Papa Francisco nos fins de semana de 17 e 18 de junho e 24 e 25 de junho.

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No plano de mobilidade, em 2028 deverá existir uma ligação fluvial especial para o Rock in Rio. Está, ainda, a ser planeado uma carreira de elétrico que leve festivaleiros até ao local a partir do Cais do Sodré, porém tal rota não deve entrar em vigor já em 2028.

Em jeito de balanço do Rock in Rio Lisboa deste ano, Roberta Medina indicou que estes quatro dias de evento levaram ao Parque Papa Francisco 330 mil pessoas, oriundas de 127 países.

Medina considera que o número de festivaleiros estrangeiros presentes em Lisboa ainda é "residual" e aponta como objetivo para a próxima edição aumentar esta parte do público.

Questionada pela Renascença sobre o preço dos bilhetes para 2028, Roberta Medina admite que poderá haver ajustes face aos 89 euros deste ano, mas que serão aumentos pouco significativos.

Este domingo, realiza-se o último dia da edição de 2026. 21 Savage e Central Cee são os dois principais cabeças de cartaz.