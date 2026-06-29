2.ª edição do Festival Babell? “Temos ideias incipientes, mas não há decisão tomada”

É a pergunta que se tem colocado. No último dia do Festival Babell, no Porto, ela é repetida. Haverá uma segunda edição? Segundo o comissário do evento, que encheu plateias estes dias para escutar alguns dos escritores mais destacados da atualidade, há “ideias e algumas conversas, mas tudo incipiente”.

“Se fizermos uma segunda edição, ainda não sabemos em que moldes”, refere Rui Couceiro. A Renascença ouviu também Pedro Pinto, o presidente da Fundação Livraria Lello, promotora do evento, que se mostra cauteloso e diz que vão fazer “um balanço”.

“Não é um balanço económico. É um balanço de vontades. Para se fazer uma coisa destas tem de haver vontades convergentes. E nós temos de perceber qual é a vontade das pessoas”, sublinha.

A tarde de segunda-feira termina com a presença dos escritores Lídia Jorge à conversa com Gonçalo M. Tavares e o lançamento do livro de Valter Hugo Mãe. Já Luís Osório fará uma “Aparição”, na varandim da Torre dos Clérigos para um monólogo.

O lucro que o Babell gera

Na hora do balanço, Pedro Pinto reconhece que “há coisas para afinar” numa primeira edição, contudo faz um “balanço extraordinário”. Os livros são “uma arma silenciosa”, afirma o presidente da fundação que quer usar essa ferramenta da literatura para gerar lucro intelectual.

“Nós pensamos ajudar a transformar o território. Há impacto na vida das pessoas, gerando lucro. Não lucro fiscal ou lucro económico, mas gerando lucro interior”, aponta o promotor que destaca a “adesão do público” às sessões e a “adesão da cidade”.

Sem fugir ao seu sotaque do norte, Pinto considera que “estas coisas são fundamentalmente para a cidade, mas também para quem a visita”. Para chegar também aos turistas, o Babell distribuiu “um jornal com 50 mil exemplares, em português e em inglês,” nos cinco dias do evento.

Em algumas sessões, como a de domingo, com Salman Rushdie na plateia havia estrangeiros, muitos deles residentes na cidade do Porto. Mas, nada disto se faz sem um orçamento à medida.

Sem o outro lucro, que não o “interior”, como lhe chama Pinto, não há ingredientes para montar um festival da dimensão deste que juntou no Porto dois Prémio Nobel da Literatura, ou nomes como Julian Barnes e Margaret Atwood.

Questionado sobre se o custo do Babell poderá ser superior a 3 milhões de euros, Pedro Pinto esclarece que “o investimento inicial, o orçamento, era ligeiramente superior a 3 milhões de euros. Mas houve coisas que não se realizaram”. Explica que queriam trazer ao Porto “o maior DJ do mundo”, mas não conseguiram.

“Esta é a nossa fórmula de pensar. Não sei quanto é que isto vai custar no fim, mas será muito próximo do número que acabou de dizer”, reconhece Pedro Pinto. Na base do suporte financeiro desta megaoperação está a Livraria Lello e as suas entradas pagas, bem como os livros que vende.

Durante o festival foi anunciado, pela livraria, mais um nome atrativo para o público. A cantora Dua Lipa que, depois de ter falado nas suas redes da Lello “com um dos locais do mundo” que recomenda, colocou no novo espaço da livraria uma biblioteca de livros censurados.

“A biblioteca ‘Manifesto’, não é só uma questão comercial. Não é para vender livros. Neste caso, a biblioteca Manifesto nem vende nada. É apenas um espaço onde posso estar a perceber determinada tipologia de livros e de que modo é que eles, apesar de serem atuais, ainda são censurados no mundo”, sublinha Pedro Pinto.