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Concertos, diversões e gastronomia em 17 dias da Feira Popular de Coimbra

30 jun, 2026 - 22:35 • Lusa

A Feira Popular de Coimbra vai decorrer entre os dias 3 e 19 de julho, na Praça da Canção.

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Concertos, diversões e gastronomia compõem o programa de 17 dias da Feira Popular de Coimbra, que este ano passa a integrar as Festas da cidade e por onde se estima que passem 300 mil pessoas, revelou esta terça-feira a organização.

"Este ano contamos ultrapassar as 300 mil pessoas", afirmou a presidente da União das Freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas, Bertília Simão, durante a apresentação do evento.

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A Feira Popular de Coimbra vai decorrer entre os dias 3 e 19 de julho, na Praça da Canção (Choupalinho), representado um investimento na ordem dos 300 mil euros.

De acordo com a presidente da União de Freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas, este é um investimento "muito significativo para uma freguesia", que conta com alguns patrocínios e apoios institucionais.

"Este ano posso dizer que vamos ter o maior apoio de sempre [cerca de 100 mil euros] da Câmara Municipal de Coimbra", referiu.

Aos presentes, a autarca evidenciou ainda que esta iniciativa de 17 dias vai muito além da componente de entretenimento.

"Este evento não é apenas uma festa. Nunca foi apenas um palco, nunca foi apenas carrosséis ou vir comer uma fartura. É tudo isso e muito mais: é um ponto de encontro, um projeto de comunidade", afirmou.

Entre as novidades para este ano, figura a divulgação, nos ecrãs da Feira Popular de Coimbra, da Expofacic, a Feira Agrícola, Comercial e Industrial do vizinho concelho de Cantanhede.

"Queremos promover o que é bom à nossa volta porque isso torna-nos mais fortes. Quando um concelho cresce, toda a região beneficia e é esta a mensagem da Feira Popular, que vale a pena construir pontes", sustentou.

Já a presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, reforçou a importância estratégica do evento para a cidade, que diz ser parte integrante das Festas de Coimbra.

"Deixamos de separar o que é a Feira Popular e as Festas de Coimbra. Esta é a Feira Popular das Festas de Coimbra", indicou.

Ana Abrunhosa destacou que a Feira Popular desempenha um papel relevante enquanto espaço de encontro comunitário, que não se resume a concertos ou a carrosséis.

"Durante as noites de verão, este espaço assume diferentes dimensões e torna-se o verdadeiro ponto de encontro da comunidade", sustentou, evidenciando ainda que o evento atrai milhares de visitantes de fora do concelho, contribuindo para a dinamização da economia local, do comércio, da restauração e da atividade turística.

Sobre o programa, a organização frisou ainda que foi feito para todos os públicos e gostos, propondo concertos, animação, gastronomia, diversões e a participação de artistas locais e nacionais.

Pelo Palco da Feira Popular de Coimbra passarão a banda Némanus (03 de julho), Mickael Carreira (10 de julho), Expensive Soul (11 de julho), Quinta do Bill (17 de julho) e Karetus (18 de julho), entre outros.

As entradas são todas gratuitas.

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