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Jogos Sociais
Euromilhões desta terça-feira. Saiba se acabou junho em grande
30 jun, 2026 - 20:35 • Redação
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 69 milhões de euros.
A chave vencedora do concurso do Euromilhões desta terça-feira, 30 de junho de 2026, é composta pelos números 1 - 8 - 37 - 44 - 48 e pelas estrelas 2 e 6.
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 69 milhões de euros.
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Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.
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