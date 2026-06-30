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Infante D. Dinis de Bragança anuncia noivado: Casa Real revela casamento com condessa austríaca

30 jun, 2026 - 10:17 • Olímpia Mairos

Filho dos Duques de Bragança vai casar com a condessa Anna Schaffgotsch von und zu Kynast und Greiffenstein. A data da cerimónia será divulgada mais tarde.

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A Casa de Bragança anunciou o noivado do Infante D. Dinis de Bragança, Duque do Porto, com a condessa Anna Schaffgotsch von und zu Kynast und Greiffenstein, Baronesa de Trachenberg. O anúncio foi feito esta segunda-feira através de um comunicado divulgado pelos Duques de Bragança.

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Segundo a nota, o casal ficou noivo em Lisboa durante o mês de junho e o Infante D. Dinis comunicou a decisão aos pais, os Duques de Bragança, bem como a outros membros próximos da família.

"Suas Altezas Reais os Duques de Bragança têm o prazer de anunciar o noivado do seu filho, Sua Alteza o Infante D. Dinis de Bragança, Duque do Porto, e da Senhora Condessa Anna Schaffgotsch von und zu Kynast und Greiffenstein, Baronesa de Trachenberg", refere o comunicado.

A Casa de Bragança adianta ainda que os detalhes sobre o casamento serão anunciados oportunamente, não tendo sido divulgada, para já, a data da cerimónia.

Percurso académico e profissional

Nascido em Lisboa a 25 de novembro de 1999, o Infante D. Dinis de Bragança é estudante de Ciência Política e Relações Internacionais, tendo desenvolvido a sua formação na Vrije Universiteit Brussel e na Universidade Católica Portuguesa, com especial interesse pelos Estudos Europeus e pelos Negócios Estrangeiros.

De acordo com a nota biográfica divulgada em simultâneo, foi cofundador da Caravela Consulting, onde prestou consultoria estratégica nas áreas do comércio internacional, investimento e relações institucionais. Realizou ainda estágios em organizações internacionais e no Parlamento Europeu, participando em projetos de cooperação internacional e apoio à atividade legislativa.

A nota destaca também as competências do Duque do Porto em análise de políticas públicas, comunicação intercultural e coordenação institucional, bem como a fluência em português e inglês e conhecimentos de francês, espanhol e italiano.

A futura Duquesa do Porto, Anna Schaffgotsch, nasceu em Viena, na Áustria, a 17 de fevereiro de 2002. É filha dos Condes Schaffgotsch von und zu Kynast und Greiffenstein, Barões de Trachenberg, e é licenciada em Economia e Ciências Sociais pela Universidade de Economia e Gestão de Viena (WU). Complementou a formação académica com estudos nas áreas da Gestão Imobiliária e da Gestão em Saúde.

Atualmente dedica-se à área da educação e encontra-se em processo de especialização antes de ingressar num curso de Educação Comparativa na University College London. Enquanto reside temporariamente em Lisboa, realiza um estágio num programa educativo da Lisbon Project Association.

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