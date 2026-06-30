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Souto de Moura trocava todos os prémios por bons projetos de habitação

30 jun, 2026 - 21:51 • Lusa

Eduardo Souto de Moura diz que trocava todos os prémios por bons projetos de habitação. Arquiteto português defende que a resposta à crise da habitação exige trabalho e intervenção do Estado. Recebe esta noite, em Barcelona, a Medalha de Ouro da União Internacional de Arquitetos.

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O arquiteto português Eduardo Souto de Moura disse hoje que trocava todos os prémios que já recebeu por "bons projetos de habitação", para responder "a uma realidade em que é preciso trabalhar".

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"O mais importante de tudo é a realidade. E só a realidade nos leva ao trabalho, às soluções e ao que interessa. Nada de utopias", disse Eduardo Souto de Moura aos jornalistas, em Barcelona, antes de entrar para a cerimónia na basílica da Sagrada Família, onde esta noite vai receber a máxima distinção da União Internacional de Arquitetos (UIA).

Souto de Moura acrescentou que "é preciso trabalhar nesta realidade que é emergente" e que, no caso dos arquitetos, "a coisa mais importante de todas é trabalhar na habitação", que é o que é preciso atualmente.

"Portanto, eu fico muito contente com os prémios, mas eu trocava os prémios por saber de bons projetos de habitação que pudesse fazer e em que pudesse ajudar", acrescentou, depois de afirmar e sublinhar que a Medalha de Ouro da União Internacional de Arquitetos, que vai receber hoje, numa cerimónia em que está também o Presidente da República, António José Seguro, é "um enorme reconhecimento".

O arquiteto português defendeu que tem de se fazer habitação social e que o Estado tem de assumir a missão de construir casas, para responder aos problemas de falta de habitação e de acesso à habitação.

Souto de Moura revelou que teve hoje um encontro com os secretários de Estado da Habitação de Portugal e de Espanha, a quem propôs uma reunião com pessoas de várias áreas para debater esta questão e analisar soluções.

Segundo o arquiteto, essa proposta já teve resposta positiva e haverá um encontro no Porto em breve.

"Existem todas as condições para se fazer casas. Há terreno, temos terreno. Há dinheiro. Há bons arquitetos. Se há coisa que Portugal tem, é futebolistas e arquitetos. E as casas não aparecem. O problema é de organização, de logística, não se percebe. Portanto, é preciso quebrar este enguiço de fazer casas", afirmou.

Eduardo Souto de Moura, Prémio Pritzker (o "Nobel da arquitetura"), em 2011, é o segundo português a receber a Medalha de Ouro da UIA, depois de Álvaro Siza Vieira, também ele agraciado com o Pritzker, em 1992.

Criada em 1984 pela UIA, de caráter trienal, a medalha é classificada pela própria organização como "a mais prestigiante distinção atribuída a um arquiteto por arquitetos", escolhida a partir de nomeações submetidas por instituições profissionais de todo o mundo.

Além desta cerimónia na Sagrada Família, o arquiteto português será homenageado, na quarta-feira, também em Barcelona e à margem do Congresso Mundial de Arquitetura, que está a decorrer na capital da Catalunha, com um programa conjunto da Ordem dos Arquitetos (OA) e da Casa da Arquitetura (CA), ao qual se juntou a Embaixada de Portugal em Espanha.

Pelas 16:00, uma conversa junta, no Disseny Hub Barcelona, os arquitetos Nuno Grande, Souto de Moura, Inês Lobo, Manuel Aires Mateus e Wilfried Wang, depois da abertura, a cargo de Avelino Oliveira, presidente da OA, Nuno Sampaio, diretor da CA, e Marta Vall-Llossera, presidente do Colégio Superior dos Arquitetos de Espanha.

No encerramento, estará a secretária de Estado da Habitação, Patrícia Gonçalves Costa.

Mais tarde, no Museu MOCO, de arte moderna e contemporânea, realiza-se uma receção com uma instalação dedicada a Souto de Moura, intitulada "Ucronia", que parte de esquissos inéditos do arquiteto, dos anos 1970.

O Congresso Mundial de Arquitetura deste ano, de 28 de junho a 2 de julho, tem como ponto alto a atribuição da Medalha de Ouro da UIA a Souto de Moura, hoje, após candidatura submetida pela Ordem dos Arquitetos.

A cerimónia decorre na basílica da Sagrada Família, obra emblemática do arquiteto Antoni Gaudí, cujo centenário da morte se assinala este ano.

Além da Sagrada Família, Gaudí é o criador de vários edifícios que são hoje parte da identidade da cidade de Barcelona.

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