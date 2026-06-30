Teatro S. Carlos ainda "fora de portas" na próxima temporada com 33 récitas de ópera e 16 concertos

A próxima temporada do Teatro Nacional de S. Carlos, hoje apresentada em Lisboa, conta com 33 espetáculos operáticos, 16 concertos sinfónicos e sete programas de música de câmara, que vão decorrer fora do edifício-sede, ainda em obras de requalificação.

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A temporada 2026-2027 do teatro lírico português inclui ainda 21 espetáculos de dança em programação conjunta com a Companhia Nacional de Bailado (CNB), um Estúdio de Ópera e várias atividades educativas, de mediação e de responsabilidade social.

Na parte lírica estão previstas as óperas "Carmen", de Bizet, em outubro, em Lisboa, e em novembro, em Ponta Delgada; "Un ballo in Maschera" ("Baile de Máscaras"), de Verdi, em abril de 2027, em Lisboa; e "Fidelio", assinalando o bicentenário da morte de Beethoven, em fevereiro, em Almada, Porto e Bragança, todas em novas produções. A estas juntam-se cinco títulos nacionais: "Relicário Perpétuo", de Luís Tinoco, "Os Dias Levantados", de António Pinho Vargas, "Por Todos Nós", de Eurico Carrapatoso, "O Rouxinol", de Sérgio Azevedo, e "Mátria", de Fernando Lapa, que marca o início do projeto "Eu na Ópera", no dia 20 de novembro.

"Mátria" tem libreto de Eduarda Freitas, a partir dos "Contos" e "Novos Contos da Montanha", de Miguel Torga, e será dirigida pelo maestro Jan Wierzba.

Depois de Coimbra, no Convento São Francisco, o projeto prossegue no Teatro Municipal de Vila Real, nos dias 21 e 23 de janeiro, e no Theatro Circo, em Braga, a 29 de janeiro.

A aposta nos compositores portugueses visa dar palco "à vitalidade da criação lírica nacional", segundo o diretor artístico do TNSC, o maestro Pedro Amaral.

O concerto inaugural da Temporada Coral-Sinfónica, sob direção musical do maestro Antonio Pirolli, com a Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP) e o Coro do TNSC, tendo como solista o pianista Georgijs Osokins, realiza-se no dia 19 de setembro, às 18h30, no Teatro Camões, em Lisboa, com um programa constituído pelo Concerto para Piano n.º 25, em Dó Maior, de Mozart, e pelas Suites n.os 1 e 2 de "Daphnis et Chloé", de Maurice Ravel. O mesmo programa será apresentado no dia seguinte, às 17h00, no Centro Cultural Olga Cadaval (CCOC), em Sintra.

Esta modalidade de apresentar o mesmo concerto em Lisboa e em Sintra volta a acontecer nos dias 14 e 15 de novembro, com a OSP sob a direção do maestro Joseph Swensen, tendo como solista o violinista Carlos Damas. O programa inclui "Prélude à l'après-midi d'un faune" e "La Mer", de Debussy, o Concerto para Violino e Orquestra, de Luís de Freitas Branco, e "Pavane pour une Infante Défunte", de Ravel.

A dualidade Lisboa e Sintra repete-se em março do próximo ano, com o concerto de Páscoa, a 25 de março, no Centro Cultural de Belém (CCB), e, dois dias depois, no CCOC, em Sintra. Desta vez será interpretada a "Messa da Requiem", de Verdi, pela OSP, sob a direção do seu maestro titular, Antonio Pirolli, e pelo Coro do TNSC, sendo solistas a soprano Cristiana Oliveira, a meio-soprano Cátia Moreso, o tenor Carlos Cardoso e o baixo Michele Pertusi.

O concerto comemorativo "250 Anos da Fundação da América", que celebra a independência dos Estados Unidos, país que Portugal foi dos primeiros a reconhecer diplomaticamente, realiza-se no dia 21 de novembro, no Museu do Dinheiro, instalado na antiga Igreja de São Julião, em Lisboa.

O Coro do TNSC, sob a direção do seu maestro titular, Giampaolo Vessella, apresenta um programa de música coral americana, com peças de Aaron Copland, Samuel Barber, Howard Hanson, Randall Thompson, William Dawson, Soon e Leonard Bernstein.

Em 12 de dezembro, no Teatro Tivoli, em Lisboa, a OSP, dirigida pelo maestro Pedro Neves, apresentará "Natal com Mozart", tendo como solistas a violinista Ana Pereira e a violetista Joana Cipriano.

O concerto de Natal, no dia 20 de dezembro, no CCB, em Lisboa, pela OSP e pelo Coro do TNSC, será preenchido pela Missa em Si menor, de Bach, sob a direção do maestro Jean-Christoph Spinosi. Este concerto conta com as sopranos Ana Quintans e Nina Spinosi, a meio-soprano Sara Mingardo, o tenor João Terleira e o barítono Hugo Oliveira.

O concerto de Ano Novo realiza-se no dia 3 de janeiro, no CCOC, dirigido pelo maestro italiano Renato Balsadonna. A OSP e o Coro do TNSC vão interpretar peças de Donizetti, Bellini, Gounod, Alfredo Keil e Rossini, entre outros, tendo como solistas o violinista norte-americano Alexis Hatch e os cantores Ana Cosme, Ana Ferro, Leila Moreso, João Cipriano, André Soares, João Oliveira e Nuno Dias.

O TNSC está encerrado para obras de requalificação, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), desde o final da temporada de 2024, estando a programação artística a decorrer, desde então, em diferentes pontos do país.

A programação da temporada 2026-2027 do TNSC, hoje anunciada em Lisboa, fica disponível em https://www.saocarlos.pt/.