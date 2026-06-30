Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 30 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Teatro S. Carlos ainda "fora de portas" na próxima temporada com 33 récitas de ópera e 16 concertos

30 jun, 2026 - 22:02 • Lusa

Temporada 2026-2027 do Teatro Nacional de S. Carlos foi hoje apresentada em Lisboa. Programação inclui 33 espetáculos de ópera, 16 concertos sinfónicos, sete programas de música de câmara e 21 espetáculos de dança.

A+ / A-

A próxima temporada do Teatro Nacional de S. Carlos, hoje apresentada em Lisboa, conta com 33 espetáculos operáticos, 16 concertos sinfónicos e sete programas de música de câmara, que vão decorrer fora do edifício-sede, ainda em obras de requalificação.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A temporada 2026-2027 do teatro lírico português inclui ainda 21 espetáculos de dança em programação conjunta com a Companhia Nacional de Bailado (CNB), um Estúdio de Ópera e várias atividades educativas, de mediação e de responsabilidade social.

Na parte lírica estão previstas as óperas "Carmen", de Bizet, em outubro, em Lisboa, e em novembro, em Ponta Delgada; "Un ballo in Maschera" ("Baile de Máscaras"), de Verdi, em abril de 2027, em Lisboa; e "Fidelio", assinalando o bicentenário da morte de Beethoven, em fevereiro, em Almada, Porto e Bragança, todas em novas produções. A estas juntam-se cinco títulos nacionais: "Relicário Perpétuo", de Luís Tinoco, "Os Dias Levantados", de António Pinho Vargas, "Por Todos Nós", de Eurico Carrapatoso, "O Rouxinol", de Sérgio Azevedo, e "Mátria", de Fernando Lapa, que marca o início do projeto "Eu na Ópera", no dia 20 de novembro.

"Mátria" tem libreto de Eduarda Freitas, a partir dos "Contos" e "Novos Contos da Montanha", de Miguel Torga, e será dirigida pelo maestro Jan Wierzba.

Depois de Coimbra, no Convento São Francisco, o projeto prossegue no Teatro Municipal de Vila Real, nos dias 21 e 23 de janeiro, e no Theatro Circo, em Braga, a 29 de janeiro.

A aposta nos compositores portugueses visa dar palco "à vitalidade da criação lírica nacional", segundo o diretor artístico do TNSC, o maestro Pedro Amaral.

O concerto inaugural da Temporada Coral-Sinfónica, sob direção musical do maestro Antonio Pirolli, com a Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP) e o Coro do TNSC, tendo como solista o pianista Georgijs Osokins, realiza-se no dia 19 de setembro, às 18h30, no Teatro Camões, em Lisboa, com um programa constituído pelo Concerto para Piano n.º 25, em Dó Maior, de Mozart, e pelas Suites n.os 1 e 2 de "Daphnis et Chloé", de Maurice Ravel. O mesmo programa será apresentado no dia seguinte, às 17h00, no Centro Cultural Olga Cadaval (CCOC), em Sintra.

Esta modalidade de apresentar o mesmo concerto em Lisboa e em Sintra volta a acontecer nos dias 14 e 15 de novembro, com a OSP sob a direção do maestro Joseph Swensen, tendo como solista o violinista Carlos Damas. O programa inclui "Prélude à l'après-midi d'un faune" e "La Mer", de Debussy, o Concerto para Violino e Orquestra, de Luís de Freitas Branco, e "Pavane pour une Infante Défunte", de Ravel.

A dualidade Lisboa e Sintra repete-se em março do próximo ano, com o concerto de Páscoa, a 25 de março, no Centro Cultural de Belém (CCB), e, dois dias depois, no CCOC, em Sintra. Desta vez será interpretada a "Messa da Requiem", de Verdi, pela OSP, sob a direção do seu maestro titular, Antonio Pirolli, e pelo Coro do TNSC, sendo solistas a soprano Cristiana Oliveira, a meio-soprano Cátia Moreso, o tenor Carlos Cardoso e o baixo Michele Pertusi.

O concerto comemorativo "250 Anos da Fundação da América", que celebra a independência dos Estados Unidos, país que Portugal foi dos primeiros a reconhecer diplomaticamente, realiza-se no dia 21 de novembro, no Museu do Dinheiro, instalado na antiga Igreja de São Julião, em Lisboa.

O Coro do TNSC, sob a direção do seu maestro titular, Giampaolo Vessella, apresenta um programa de música coral americana, com peças de Aaron Copland, Samuel Barber, Howard Hanson, Randall Thompson, William Dawson, Soon e Leonard Bernstein.

Em 12 de dezembro, no Teatro Tivoli, em Lisboa, a OSP, dirigida pelo maestro Pedro Neves, apresentará "Natal com Mozart", tendo como solistas a violinista Ana Pereira e a violetista Joana Cipriano.

O concerto de Natal, no dia 20 de dezembro, no CCB, em Lisboa, pela OSP e pelo Coro do TNSC, será preenchido pela Missa em Si menor, de Bach, sob a direção do maestro Jean-Christoph Spinosi. Este concerto conta com as sopranos Ana Quintans e Nina Spinosi, a meio-soprano Sara Mingardo, o tenor João Terleira e o barítono Hugo Oliveira.

O concerto de Ano Novo realiza-se no dia 3 de janeiro, no CCOC, dirigido pelo maestro italiano Renato Balsadonna. A OSP e o Coro do TNSC vão interpretar peças de Donizetti, Bellini, Gounod, Alfredo Keil e Rossini, entre outros, tendo como solistas o violinista norte-americano Alexis Hatch e os cantores Ana Cosme, Ana Ferro, Leila Moreso, João Cipriano, André Soares, João Oliveira e Nuno Dias.

O TNSC está encerrado para obras de requalificação, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), desde o final da temporada de 2024, estando a programação artística a decorrer, desde então, em diferentes pontos do país.

A programação da temporada 2026-2027 do TNSC, hoje anunciada em Lisboa, fica disponível em https://www.saocarlos.pt/.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 30 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

Sismo

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela

Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela

O bebé retirado dos escombros e outras histórias de esperança na Venezuela

O bebé retirado dos escombros e outras histórias de es(...)

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É poss(...)