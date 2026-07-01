Coleção de Arte Contemporânea do Estado com visita livre sábado

A coleção, que por vezes está espalhada por “espaços que pertencem ao universo da diplomacia, em representação estatal”, está também nas reservas de outras instituições, como “Serralves, o MAC CCB, o Centro de Arte Contemporânea de Coimbra, o Museu de Arte Contemporânea”, entre outros, explica a responsável.

O acervo da CACE tem mais de 2.000 peças, sendo que em depósito no novo centro estão 1.300, explica, em entrevista à Renascença , a diretora e curadora Sandra Vieira Jürgens.

O CACE Centro é inaugurado esta quarta-feira, em Alcabideche, no concelho de Cascais com a presença da ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes. A abertura faz-se com a exposição “Dual Sim”, que reúne uma seleção de 23 das obras adquiridas desde 2019.

Já foi a casa da coleção de arte da Fundação Elipse, de João Rendeiro. É um armazém de cor preta que fica numa zona industrial, entre supermercados e fábricas. Agora é a casa da CACE – a Coleção de Arte Contemporânea do Estado .

Em Alcabideche estão, “pela primeira vez, num espaço próprio e adequado às necessidades” reunidas grande parte das obras da coleção. A ideia é que o espaço seja visitável.

“O espaço permite ter, não só as reservas visitáveis, como permite por marcação agendar visitas”. Mas este sábado, e tal como irá acontecer uma vez por mês, não será necessário agendar. A visita é livre, indica a diretora.

“Temos as obras disponíveis, não só quando estão em exposição, mas há também uma experiência de contacto com aquilo que é o dia a dia da gestão de uma de uma coleção”, diz Sandra Vieira Jürgens.

Além de um serviço educativo, o CACE Centro pretende ser também um espaço de acolhimento para quem queira “estudar as obras e ter esse conhecimento profundo e próximo daquilo que é um acervo de arte contemporânea do Estado”.

“Por outro lado, a nossa missão continua a ser descentralizar e levar a coleção ao território” sublinha a diretora.

O edifício do centro foi desenhado pelo arquiteto Pedro Gadanho e adquirido pelo Estado no âmbito do processo de insolvência do BPP – o Banco Privado Português.

Para acolher a CACE sofreu algumas adaptações. “Este edifício já tinha todas as condições para aqui se manter a Coleção Elipse que já cá estava. Aquilo que juntámos foram as novas aquisições e algumas outras obras que tínhamos” destaca a responsável.