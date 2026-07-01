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Como ativar o alerta de sismos no telemóvel?
01 jul, 2026 - 20:02 • Redação
Receber um aviso antes de um sismo pode dar alguns segundos preciosos para reagir. Muitos telemóveis Android incluem uma funcionalidade capaz de avisar os utilizadores quando é detetado um abalo sísmico nas proximidades. No iPhone, a situação é diferente e as opções disponíveis são mais limitadas.
O Sistema de Alertas de Terramoto do Android está disponível desde 2021 e encontra-se presente em 98 países, incluindo Portugal. Segundo a Google, o sistema está integrado em mais de 2,5 mil milhões de dispositivos Android em todo o mundo.
Como ativar o alerta de sismos no Android?
Se o seu telemóvel tiver Android, pode confirmar se a funcionalidade está ativa em poucos passos:
- Abra a aplicação Definições.
- Entre em Segurança e emergência.
- Selecione Alertas de terramoto.
- Ative a opção correspondente.
Depois de ativado, o equipamento poderá receber notificações sempre que o sistema identificar um sismo relevante na sua área, além de apresentar recomendações de segurança.
E no iPhone?
A situação é diferente para os utilizadores de iPhone. Em Portugal, o iOS não dispõe de um sistema equivalente ao existente nos telemóveis Android para emitir alertas precoces de sismos.
Qual é a alternativa?
Para quem utiliza um iPhone, a principal alternativa passa pela aplicação oficial do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), disponível gratuitamente na App Store.
A aplicação não emite alertas antecipados de sismos, mas permite acompanhar os abalos registados, consultar a localização dos epicentros e aceder a informações e comunicados oficiais do IPMA.
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