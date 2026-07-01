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Como ativar o alerta de sismos no telemóvel?

01 jul, 2026 - 20:02 • Redação

Receber um aviso antes de um sismo pode dar alguns segundos preciosos para reagir. Muitos telemóveis Android incluem uma funcionalidade capaz de avisar os utilizadores quando é detetado um abalo sísmico nas proximidades. No iPhone, a situação é diferente e as opções disponíveis são mais limitadas.

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O Sistema de Alertas de Terramoto do Android está disponível desde 2021 e encontra-se presente em 98 países, incluindo Portugal. Segundo a Google, o sistema está integrado em mais de 2,5 mil milhões de dispositivos Android em todo o mundo.

Como ativar o alerta de sismos no Android?

Se o seu telemóvel tiver Android, pode confirmar se a funcionalidade está ativa em poucos passos:

  1. Abra a aplicação Definições.
  2. Entre em Segurança e emergência.
  3. Selecione Alertas de terramoto.
  4. Ative a opção correspondente.

Depois de ativado, o equipamento poderá receber notificações sempre que o sistema identificar um sismo relevante na sua área, além de apresentar recomendações de segurança.

E no iPhone?

A situação é diferente para os utilizadores de iPhone. Em Portugal, o iOS não dispõe de um sistema equivalente ao existente nos telemóveis Android para emitir alertas precoces de sismos.

Qual é a alternativa?

Para quem utiliza um iPhone, a principal alternativa passa pela aplicação oficial do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), disponível gratuitamente na App Store.

A aplicação não emite alertas antecipados de sismos, mas permite acompanhar os abalos registados, consultar a localização dos epicentros e aceder a informações e comunicados oficiais do IPMA.

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